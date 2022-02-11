/678769/أنصار-أحمد-سليمان-يسيطرون-على-الدعايا-داخل-اللجان-وغياب-مرتضى-صور

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما غاب أنصار مرتضى منصور عن المشهد داخل خيمة الإنتخابات، ونفذوا التعليمات بعدم وجود دعائية داخل مقر نادي الزمالك، أو الخيمة الإنتخابية.

وتم فتح باب التويت منذ الاسعة الثامنة صباحاً وتوافد عدد كبير من اعضاء الجمعية العمومية، وحدث بعض المناوشات بين أنصار القائمتين، ولكن سيطر الأمن داخل النادي على الفور.

وحتى الأن لم يظهر مرتضى منصور مرة أخرى أمام اللجان الإنتخابية أو داخل نادي الزمالك بعدما ظهر في الثامنة صباحاً ببداية فتح باب التصويت، مثلما حضر أحمد سليمان وقائمته بشكل كامل أمام المقر الإنتخابي بملعب “عبد اللطيف أبو رجيلة”.

أحمد سليمان: حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد ينتخب مرتضى

وقال احمد سليمان:": دا وضع يا وزير الرياضة النادي مليان أوراق قائمة مرتضى ومفيش ولا ورقه لقائمتي ".

وتابع:” حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد ينتخب مرتضى”

وزاد: “النادي الأهلي عمل الانتخابات محدش سمع صوته خالص”.

أحمد سليمان يطلب إيقاف انتخابات الزمالك

طالب أحمد سليمان المرشح على منصب الرئيس في انتخابات الزمالك، اليوم الجمعة، توقف انتخابات القلعة البيضاء.

وذلك بشأن ما تعرضوا له من في مقر نادي الزمالك أمام اللجان الإنتخابية من مشادات كلامية بين اعضاء قائمة الزمالك الجديد زمالك زامورا والتى يترأسها أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق والمرشح لرئاسة القلعة البيضاء.

مرتضى منصور عن هشام نصر

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك والمرشح على منصب الرئاسة مرة أخرى، على أحوال النادي في عقد ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق.

وأكد مرتضى في المؤتمر الصحفي الخاص به وقائمته لعرض إجراءات انتخابات الزمالك، على ما ورد من هشام نصر.

وقال: "ممدوح عباس رجع الزمالك 10 سنين لورة".

وأضاف: "أحمد سليمان وممدوح عباس بيسجلوا لبعض المكالمات، وجاين يتفردو عليا".

واختتم: "ممدوح عباس غلط في وزير الرياضة وقاله يا "بهلاوان" هودا مين حاميه ؟ ".

مرتضى منصور يعلن حضور الجماهير بمباراة الزمالك أمام بترو أتليتكو

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن حصوله على موافقة الجهات الأمنية بحضور 5 آلاف مشجع لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام بترو أتلتيكو الأنجولي المقبلة في دوري أبطال إفريقيا.