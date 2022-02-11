«علمنا عليه».. «شهيد الشهامة» دفع حياته ثمنًا لإنقاذ فتاة من التحرش بدار السلام 

/678781/علمنا-عليه-شهيد-الشهامة-دفع-حياته-ثمنا-لإنقاذ-فتاة-من-التحرش-بدار-السلام

عقارب الساعة تشير إلى الثامنة صباحًا، وبينما يتحرك أيمن بالـ«توك توك» في طريقه إلى موقف المزلقان بدار السلام ليبدأ يومه بحثًا عن لقمة العيش، إذا بفتاة تستغيث به «الحقني عايزين يخطفوني».

دوت الخليج

تحرش وإنقاذ

لم يتردد الشاب الشهم في الاستجابة لاستغاثة الفتاة الصغيرة وأوقف دراجته ودار بينه والفتاة حوار قصير فهم منها أن شابين يتحرشان بها ومستمران في ملاحقتها بالشوارع، فتوجه أيمن نحو الشابين وقال لهما "بتتعمل كده ليه.. اعتبرها اختك"، ليدخل معهما في مشاجرة بالأيدي فر على إثرها المتحرشان واصطحب أيمن الفتاة إلى مدرستها.

خطة الانتقام

"أيمن" واصل يومه التقليدية وتوجه إلى موقف المزلقان لينتظم في دوره لتحميل الركاب، إلا أن الأمر لم ينتهي عند هذا الحد فقد كان هناك من يتابعه ويترصد خطواته.

وفي وسط النهار، تفاجأ الشاب العشريني بالمتحرش يقترب منه ويحاول الاحتكاك به بالقرب من منطقة المدرسة بدار السلام إلا أن الأهالي تدخلوا وفضوا الاشتلاك بين الطرفين وأكمل أيمن عمله وعاد إلى الموقف.

"علمنا عليه"

فوجئ سائقى الـ"توك توك"، بشخصين يخرجان "أيمن" من مركبته داخل الموقف ويتعديان عليه بالضرب دون سابق إنذار، الشاب بدأ يقاوم الاعتداء إلا أنه سرعان ما أخرج الشابين بأسلحتهم البيضاء وتعدى أحدهم عليه بـ"مفك مُسنن" موجهًا له عدة طعنات أحدهما أصابت صدره ليسقط صريعًا في الحال.

شهود العيان

أصدقاء أيمن تدخلوا لفض المشاجرة وإنقاذ الشاب، وبينما انشغل الجميع بإصابة أيمن معتقدين إصابة بالإماء نتيجة الضرب، فر المتهمون سريعًا ليتبين لشهود العيان أن أحد الأشخاص كان يتابع الموقف من بعيد واصطحب المتهمين وغادروا الموقف مرددين "علمنا عليه".

"حسن" شقيق المجني عليه، أكد أنه تلقى اتصالًا من أصدقاء شقيقه في الموقف، أخبروه أن "أيمن" أغمي عليه ونقل إلى المستفي، لينتقل سريعًا إلى هناك ويفاجأ بخبر وفاة شقيقه بعد إصابته بطعنات نافذة في الصدر والبطن وكدمات وسحجات في أماكن متفرقة من الجسد.

شقيق "أيمن" بدأ في سؤال سائقي التوك توك الذين أكدوا له أن قتل شقيقه كان على يد المتحرشين الذي أنقذ "أيمن" الفتاة من بين أيديهم في الصباح.

تحريات الأمن

قسم شرطة دار السلام تلقى بلاغًا باستقبال أحد المستشفيات لجثة شاب في العقد الثاني من عمره، مصابًا بطعنة نافذة في الصدر بسلاح أبيض.

على الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث القسم إلى موقع البلاغ وبفحص الكاميرات الموجودة بالمنطقة ومناقشة الشهود، جرى تحديد هوية الشباب الثلاثة الذين قاموا بطعن المجني عليه وتبين أن أحدهم لديه معلومات جنائية، وتكثف أجهزة الأمن جهودها للقبض على المتهمين.