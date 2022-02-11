/678772/محمد-مغربي-لن-انسي-أول-مشاركة-مع-الأهلي-في-كأس-العالم-للأندية

تحدث محمد مغربي، مدافع النادي الأهلي، أنه سعيد بالمشاركة مع الفريق والتواجد في القائمة بكأس العالم للأندية في النسخة الحالية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال مغربي: لن انسي ابداً أول مشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية وهتاف جمهور المارد الأحمر لي حينما غادرت الملعب للإصابة، جميعهم صور ستظل عالقة في ذهني تدفعني لتقديم أفضل ما لدي لإسعاد هذه الجماهير دائم.

ويسعي النادي الأهلي الفوز غداً السبت علي نظيرة الهلال السعودي وحصد الميدالية البرونزية، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً.

تاريخ مواجهات الأندية المصرية أمام الهلال السعودي

خاض الهلال السعودي 19 مباراة، تفوقت الأندية المصرية في 7 مواجهات، وكان الفوز من نصيب بطل الدوري السعودي 6 مرات، بينما تعادلوا 6 مرات.

تضم قائمة الأندية المصرية التي واجهت الهلال كل من الأهلي والزمالك والإسماعيلي وإنبي وغزل المحلة والمقاولون العرب والترسانة والاتحاد السكندري.

تعادل الهلال أمام الترسانة 0/0 في الدور التمهيدي للبطولة العربية، في عام 1987، وفي العام التالي تكرر التعادل بين الهلال والأهلي بنتيجة 1/1 في تصفيات البطولة العربية.

‏فاز الأهلي على الهلال، بهدف نظيف ضمن بطولة النخبة العربية الأولى، في عام 1995، ليحرم الفريق السعودي من التتويج باللقب، ويمنحه لغريمه التقليدي الشباب، وفي العام التالي فاز الأهلي على الهلال 2 / 1 ضمن البطولة العربية الـ12.

الهلال يأخذ بالثأر من شباب الأهلي

ثأر الهلال لهزائمه أمام الأهلي، بعدما فاز شباب الفريق السعودي على نجوم الأهلي بهدف نظيف ضمن نهائي دورة الصداقة الدولية في عام 1995، وفي عام 2001 فاز الإسماعيلي على الهلال 2 / 1 ضمن نهائي كأس السوبر المصري السعودي.

ضمن الدور التمهيدي لدوري أبطال، تعادل الأهلي أمام الهلال سلبيا، قبل أن يفوز الهلال على الزمالك بثنائية نظيفة في نفس الموسم من البطولة العربية، وتعادلا إيابا 1/1، في موسم 2003 / 2004.

فاز الإسماعيلي في الذهاب على بطل الدوري السعودي بثنائية نظيفة، في نصف نهائي دوري أبطال العرب 2004، قبل أن تنتهي مباراة الإياب 2 / 1 للفريق السعودي، ويصبح هدف عمر جمال وقتها كلمة السر في تأهل الدراويش.