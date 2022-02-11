«تستعبد الخدم.. وتتاجر بالبشر».. تفاصيل ضبط الفنانة السعودية شاليمار شربتلي في فرنسا

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ضجت الصحف الفرنسية خلال الأيام الماضية، بضبط إحدى الفنانات الشهيرة بالمملكة العربية السعودية والمقيمة بفرنسا، تقوم بأعمال غير مشروعة وأخلاقية، وبدأت المحكمة الفرنسية في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها.

دوت الخليجيرصد تفاصيل ضبط فنانة شهيرة في السعودية بتهمة الاتجار بالبشر

وقضت المحكمة الفرنسية، بأن السيدة المتهمة تدعى شاليمار شربتلي، وهي فنانة تشكيلية سعودية، تقوم بأعمال دنيئة من بينها استعباد خديمها وإساءة معاملتهما، فضلا عن توظيف أجانب دون تصريح عمل، واتهامات بالاتجار بالبشر.

شاليمار شربتلي تقاضي بالسجن 3سنوات

واعلنت الصحف الفرنسية بأنه، تم منذ فترة، الأمر بحبس شاليمار شربتلي، بالسجن 3 سنوات، بعد أن اكتشفت بأعمالها الغير أخلاقية، من تأجير خادمين واستبعادهم، لكنها لم تسجن حتى الان، بسبب هروبها في المملكة العربية السعودية.

الفنانة التشكلية شاليمار شربتلي

شاليمار شربتلي رسامة تجريدية سعودية، ولدت سنة 1971م وكانت أول امرأة تم تكليفها من قبل الحكومة السعودية للقيام بأعمال فنية في الشوارع وقد ظهرت لوحاتها في سيارة porsche911 وعرضت في متحف اللوفر.

إلتحقت شاليمار بكلية الفنون الجميلة في القاهرة-مصر، وقي وقت لاحق حصلت على درجة البكالوريوس في علم النفس في جامعة الملك عبد العزيز ودرجة الماجستير في علم الإجرام في جامعة بيروت العربية في لبنان.

أول معرض فني لشليمار شربتلي

كان معرضها الفني الأول في عام 1988 في القاهرة مصر وهي في سن السادسة عشر وقد حضر العديد من الشاهير بما فيهم الرسام المصري صلاح طاهر والشاعر فاروق جويدة.

شاليمار شربتلي تؤكد على الأعمال الخيرية

كانت من الفنانات المؤكدين على أهمية العمل الخيري في دعم التواصل الإنساني وإضفاء المحبة والتراحم بين البشر، إذ شاركت في حفل خيري أقيم بقصر فلورنسا العتيق في المدينة الإيطالية العريقة (فلورنسا)، وسط حضور جماهيري كبير ومتابعة عالمية من وسائل الإعلام، وتبرعت الفنانة شاليمار شربتلي بالرسم عليها إحدى لوحات الفن المتحرك.

شاليمار شربتلي سفيرة النواية الحسنة

الجدير بالذكر، أنه في عام 2000 تم وضع شاليمار شربتلي في قائمة أكثر شخصية مؤثرة في الفن والثقافة في جدة كما شاركت في مسابقة (صالون ااخريف الفرنسي)، الذي شارك فيه 36 دولة و500 فنان عالمي وفازت بالمسابقة لتصبح أول فنانة عربية تفعل ذلك في عام 2016 تم إختيارها سفيرة للنوايا الحسنة، لدورها في التطوع والمساهمة في الثقافة السعودية.