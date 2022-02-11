/678778/برلماني-يثمن-قرار-مجلس-الوزراء-ويؤكد الأراضي-الزراعية-أمن-قومي-مصري

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إن قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بشأن إيقاف الدعم عن أي شخص يقوم بالتعدي على الأراضي الزراعية سواء كان هذا الدعم من التموين، أو الخبز، أو الأسمدة، وغيرها من صور الدعم، يمثل إضافة هامة وتعزيز للتشريعات لمنع كافة أشكال التجاوزات والتعدي على الأراضي الزراعية والتي تمثل الأمن الغذائي القومي للدولة.

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وأكد المهندس حازم الجندي، في بيان له، أن جهود الدولة المتواصلة في سبيل منع التعديات بالمحافظات تأتي بثمارها، مثمنا دور المحافظين الذين يتولون مهمة إزالة أي تعدي على الأراضي الزراعية بمحافظاتهم وتحصيل غرامات من المعتدين وذلك حفاظا على حق المصريين، و أكد أن هذا التشريع سيساهم في تعزيز مواجهة الدولة للمخالفين.

حازم الجندي: الأراضي الزراعية أمن قومي مصري

ولفت نائب الوفد، أن اتخاذ مثل هذه القرارات الحاسمة من قبل الحكومة ستساهم في وقف نزيف هذه التعديات ومواجهة تلك التجاوزات والتي ستكون رادعة للمخالفين، مشيرا إلى أن وقف الدعم يمثل عقوبة وبمثابة ضغط على المتعدين.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بتكليف رئيس الوزراء لوزير العدل بدراسة وإعداد مشروع قانون يتضمن مصادرة المبنى المخالف، واعتبار التعدي على الأراضي الزراعية "جريمة مخلة بالشرف"، لافتاً، إلى أن هذا التشريع سيساهم في وقف التعديات من خلال فرض الغرامات المالية والعقوبات التي تصل إلى الحبس وامتدادها لتصل إلى معاقبة المقاول الذي يتولى بناء المبنى المخالف.

وأضاف الجندي، أن قرار تشكيل لجان في جميع المحافظات من أجل منع التعديات على الأراضي الزراعية يستهدف تكثيف المراقبة وكشف أي تعدي يحدث في أي محافظة ومن ثم سرعة التعامل معه قبل الشروع في إقامة مباني مخالفة على الأرض الزراعية، وهو ماكان يجب عمله منذ سنوات طويلة للحفاظ على الرقعة الزراعية.