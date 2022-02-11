/678783/غلق-باب-التصويت-بإنتخابات-الزمالك-لمدة-نصف-ساعة-لأداء-صلاة-الجمعة-صور

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي الزمالك إغلاق باب التصويت منذ قليل بسبب أداء صلاة الجمعة، وطالبت اللجنة بعدم تواجد الأعضاء خلال فترة أداء الصلاة علي أن يتم استئناف باب التصويت بعد صلاة الجمعة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما لم يتواجد حتى الأن مرتضى منصور مرة أخرى أمام اللجان الإنتخابية أو داخل نادي الزمالك بعدما ظهر في الثامنة صباحاً ببداية فتح باب التصويت، مثلما حضر أحمد سليمان وقائمته بشكل كامل أمام المقر الإنتخابي بملعب “عبد اللطيف أبو رجيلة”.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك كشفت عن أعداد الأعضاء التي يحق لها التي التصويت في انتخابات النادي.

وأكدت اللجنة أن عدد الاصوات التي يحق لها التصويت 112877 عضو في حين يكتمل النصاب القانوني بتصويت 7500 عضو .

ويترأس نصر محمد رئيس اللجنة العليا لإدارة الانتخابات وتضم في العضوية كل من المستشارين مصطفى محمد و زين العابدين علي وكرم جميل وهشام أحمد وأحمد سعد.

قائمة أحمد سليمان

-أحمد سليمان على مقعد الرئيس -هشام نصر على مقعد النائب -هاني شكري على مقعد امين صندوق - عمرو أدهم على مقعد العضوية - مصطفي عبد الخالق على مقعد العضوية -عبد الله جوروج على مقعد العضوية مصطفي بدوي على مقعد العضوية -مصطفي سيف العماري على مقعد العضوية تحت السن.

مرتضى منصور

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول الحدائق المسماه على رموز القلعة البيضاء وشهداء الوطن.

وقال مرتضى منصور خلال فيديو مصور له على صفحته الرسمية: "زهقنا من الناس بتتكلم أننا عملنا يفط لرموز الزمالك، وهحوم شديد عشان عملنا حديقة بأسم رضا عبد العال أكنو دا واحد هربان، هو لاعب كان في الزمالك ورؤوف جاسر كان السبب في رحيلة وأجبره على ذلك".

وأكمل: " اللجان خربت النادي وزودوا عقود اللاعبين 4 أضعاف، كان يوجد لاعبين عقودهم 2 مليون أصبحت 15 هل هذا يعقل؟، نحن تحملنا ونتحمل ما فوق طاقتنا".

وزاد: " من ساعت ما رجعنا وأحنا بنعالج ما فعلوا اللجان الماضية بتدمير النادي، أطالب حسين السيد وحسين السمري وطارق جبريل أو أي شخص كان متواجد بالرد علينا وعلى المستندات التي تدينهم في قضايا فشلوا في حلها"

وأردف: " تم تدمير الصالات والأسانسيرات وسرقوا التكييفات والشاشات، وقاموا بتخريب الكراسي والنادي بأكمله".