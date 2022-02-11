رابط استعلام نتيجة الشهادة الابتدائية برقم الجلوس 2022.. وكيفية الحصول على النتائج

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تصدر رابط استعلام نتيجة الشهادة الابتدائية برقم الجلوس 2022 محركات البحث على مواقع الانترنت المختلفة.

دوت الخليج

رابط استعلام نتيجة الشهادة الابتدائية برقم الجلوس 2022

وفي هذا الصدد يقدم " دوت الخليج" لقراؤه رابط استعلام نتيجة الشهادة الابتدائية برقم الجلوس 2022 وطريقة الحصول على النتائج في التقرير التالي:

يمكنك الدخول إلى رابط استعلام نتيجة الشهادة الابتدائية برقم الجلوس 2022 من هنا.

خطوات الحصول على النتائج

بمجرد الدخول إلى رابط استعلام نتيجة الشهادة الابتدائية برقم الجلوس 2022 ستظهر لك قائمة بها مجموعة من البيانات يتم ملؤها كالآتي:

-الرقم القومي للطالب والمكون من 14 رقم.

-المرحلة الدراسية وتختار منها الابتدائية.

-العام الدراسي وتختار منه 2021- 2022.

-اختار الصف الدراسي السادس الابتدائي.

- اختار الفصل الدراسي الأول.

ثم اضغط عرض النتيجة، فتظهر النتيجة كاملة.

ستلاحظ بمجرد الدخول إلى الرابط مساحة حمراء واضحة يتم الإعلام من خلالها أنه تم الآن ظهور نتائج نصف العام لكلا من الصف الخامس الابتدائي والصف السادس الابتدائي والصف الأول الإعدادي والصف الثاني الإعدادي لعام 2022.

خدمة الحصول على النتائج هاتفيا

كما تقدم بوابة التعليم الأساسي خدمة امكانية الحصول على النتائج عبر التليفون الأرضي من خلال الرقم 09000100، أو من خلال الهاتف المحمول عبر الرقم 5757.

الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2022، مشيرة إلى أن إجازة نصف العام ستستمر من الفترة التي بدأت من السبت 5 فبراير 2022 إلى الخميس 17 فبراير، لتستأنف الدراسة بالمدارس للفصل الدراسي الثاني 2022 يوم السبت 19 فبراير 2022.

وحددت الوزارة مواعيد امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني بالمرحلة الابتدائية والصفين الأول والثاني الإعدادي والصف الأول الثانوي لتبدأ في 7 مايو 2022، بما يعادل مدة دراسة تقترب من الـ80 يوما شاملة العطلات الأسبوعية، والإجازات الرسمية متضمنة عيد العمال وشم النسيم وعيد الفطر وغيرها. وكذلك حددت مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية لتبدأ في 21 مايو بمدة دراسة تتراوح بين 97 و100 يوما متضمنة أيضا العطلات الرسمية والإجازات الأسبوعية.

وشددت التربية والتعليم على حظر إجراء أية امتحانات في شهر إبريل، مؤكدة أن موعد الامتحانات الشفوية والعملية يجب أن يكون قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأقل، مؤكدة استمرار الدراسة والمراجعات لطلاب الصف الثالث الثانوي خلال فترة الامتحانات الشفوية والعملية للصفين الاول والثاني بالمرحلة الثانوية.