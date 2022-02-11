بعد رحيله.. ننشر أبرز المعلومات حول الموسيقار الموجي الصغير

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شهدت الساحة الفنية فجر اليوم الجمعة، رحيل الموسيقار الكبير الموجي الصغير، عن عمر ناهز 71 عامًا، لم يدلي أحد بتفاصيل خاصة بتفاصيل الجنازة أو العزاء حتى الآن.

دوت الخليجيرصد أبرز المعلومات حول الموسيقار الراحل الموجي الصغير

ومنذ أن بدأت الصحف في تداول أنباء وفاته، وبدأ العديد من الجمهور في البحث عن تفاصيل خاصة بالراحل الموجي الصغير، والتي من المقرر أن نرصدها لكم خلال التقرير الاتي.

من هو الموسيقار الراحل الموجي الصغير

- ملحن وموزع موسيقي مصري، اسمه بالكامل (الموجي محمد أمين محمد الموجي).

- ولد في 1951 في بيلا التابعة لمحافظة كفر الشيخ.

- التحق بكلية التربية الموسيقية قسم عود وتخرج فيها في عام 1980.

- عمل في الكويت كمدرس موسيقى لمدة عامين، ثم عاد للعمل في مصر مرة أخرى.

- جسد دور والده الملحن محمد الموجي في المسلسل اﻹذاعي "اليتيم".

- من أهم أعماله القلب وما يعشق، حالة تلبس، الرجل يحب مرتين، هارب من التجنيد.

رحيل الموسيقار الموجي الصغير

الجدير بالذكر، أنه أعلنت الدكتورة غنوة شقيقة الراحل الموجي الصغير، عن نبأ وفاة شقيقها من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إذ كتبت «إنا لله وإنا إليه راجعون.. أخي الموجي الصغير في ذمة الله».

وقدمت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، خالص تعازيها لأسرة الفنان الراحل مؤكدة على أن الموجي الصغير تميز بشخصية فنية متفردة، مشيرة إلى أن أعماله شكلت جزء من الرصيد الإبداعي الموسيقي في مصر والوطن العربي، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته، ويدخله فسيح جناته.

أصدقاء الموجي الصغير ينعوه بكلمات مؤثرة

وحرص عدد كبير من أصدقاء الراحل على نعيه بكلمات، مؤثرة، من خلال حساباتهم الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فكتب أحدهم: «وداعا الحبيب والأخ الكبير، وداعا الصديق الغالي والطيبة والحب وداعا، للإنسان الخلوق المضياف».

واضاف صديق الراحل الموسيقار الموجي الصغير، رسالته للفنان: «الفنان الكبير الجميل المتواضع وصاحب القلب الأبيض، نسل الطيبين؛ الرجل الذي كان يفرح بنا وبلقائنا في بيته ومكتب والده، صدمتي فيك كبيرة، وسنفتقدك كثيرا».