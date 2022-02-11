/678798/بتغيط-أصالة-المطربة-أحلام-تثير-الجدل-بفيديو-يجمعها-بأنغام

أثارت المطربة الخليجية أحلام الشامي، الجدل حولها في الساعات القليلة الماضية، بعد أن نشرت فيديو يجمعها بالفنانة المصرية أنغام من داخل منزل الأولي.

دوت الخليج يرصد هجوم الجمهور على أحلام بعد استضافتها للمطربة أنغام بسبب أصالة

وكان الفيديو المثير للجدل، منشور عبر حساب المطربة أحلام الرسمي عبر سناب شات فضلا عن موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، والتي قالت فيه وكأنها تلمح لشخص مجهول: «شوفوا مين عندي.. ما عندكم مثلي»، وتابعت احلام في الفيديو، متحدثة عن أنغام: «ما عندكم مثلنا، ما عندكم مثل هذا الجمال.. إحنا بس»، لترد عليها الفنانة المصرية: "أنا عند الحلوة".

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الجمهور يرجح بتعمد أحلام الإساءة لأصالة

ومن هنا، بدأ الجمهور يتنبأ بمحاولة المطربة أحلام، بإثارة غيظ المطربة السورية أصالة، أتى ذلك بعدما انتشرت أنباء في الفترة الأخيرة بوجود خلاف قوي بين الثنائي، بعد تكريم أصالة بحفل توزيع جوائز joy awards، كأفضل صوت في الوطن العربي.

أصالة تحصد جائزة joy awards

وكانت قد حصدت المطربة أصالة، على جائزة joy awards، الذي أقيم حفل توازيها، في المملكة العربية السعودية، تحت رعاية هيئة الترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، وأعربت أصالة عن سعادتها بهذا الحدث، كاتبه: «ممنونه لمحبتكم اللي غمرتني فرح وفخر إخوتي وأصحابي وحبايبي ومنّ كلّ قلبي بدّي أتشارك هالجّائزه مع كلّ موهوبه مكافحه بتحترم الموسيقى اللي هيّي غذاء الرّوح وإنعاش القلب وسكّر الذكريات».

واستكملت شاكرة أصدقائها: «وشكراً لحبيبي الأحنّ الّلي رحّع لي كلّ شعور كنت مفكّرته سافر عنّي لمطرح بعيد جوزي هديّة السّما متلّ ماهوّه مسمّيني .. وكلّ الشكر للمؤسّسه الرّائده روتانا على إهتمامها بأهل بيتها وعلى رأسها الحبيب الغالي المعلّم سالم الهندي.. وبشكر مجموعة ام_بي_سي على التنظيم الخيالي لحفل».

أصالة تشكر تركي آل الشيخ بعد حصدها جائزة Joy awards

واختتمت أصالة حديثها: «الأمس joyawardsهالمؤسّسه المُبهره في تصاعدها على رأسها الشيخ وليد الابراهيم ..وكلّ الإمتنان والتقدير لهبئة الترفيه بأبطالها المقدامين الّلي صنعوا الفرح برؤيه مستقبليّه بارعه وعلى رأسها البطل الطيّب المُحبّ تركي ال الشيخ القريب على قلبي وقلب كل حدًا عرفه عن قرب أبو ناصر .. وكلّ أمنياتي لوطن روحي وبيتي ومكاني وأماني السعوديه الّلي بضمّها بدعواتي لأقرب الغوالي بأنّ يحميها ربّ العالمين ويحفظها منّ كلّ شر وتبقى هيّي منارة العطاء والطيب ولمدينتي الأغلى الرّباض فخري واعتزازي وأمنياتي لها بدوام التّقدّم وتبقى عاصمة مُحبيها