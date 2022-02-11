عاجل.. السيسى يؤكد ثبات دعم مصر للقيادة والحكومة فى تونس

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس قيس سعيد، معربا عن التقدير والمودة التى تكنها مصر قيادةً وشعباً للأواصر التاريخية الوثيقة التى تجمع بين البلدين الشقيقين.

كما جدد تأكيد ثبات دعم مصر للقيادة والحكومة فى تونس فى اتخاذ أية إجراءات كفيلة بالحفاظ على كيان الدولة التونسية وتحقيق الاستقرار فى البلاد، مع التشديد على ثقة مصر فى قدرة السلطة التونسية بقيادة الرئيس قيس سعيد على عبـور المرحلة الدقيقة الراهنة إلى مستقبل يلبى تطلعات الشعب التونسى الشقيق.

من جانبها؛ نقلت رئيسة الوزراء التونسية إلى الرئيس تحيات الرئيس التونسى قيس سعيد، مؤكدةً اعتزاز تونس بالروابط المتينة والممتدة التى تجمع بين الدولتين على المستويين الرسمى والشعبى، وحرص الجانب التونسى على استمرار وتيرة التشاور والتنسيق الدورى والمكثف بين البلدين الشقيقين حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وذلك فى مواجهة مختلف التحديات التى تتعرض لها المنطقة فى الوقت الراهن، ومعربةً عن التقدير لجهود مصر الداعمة للشأن التونسى ودورها الحيوى فى صون الأمن والاستقرار الإقليميين.

وذكر المتحدث الرسمى أن المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، خاصةً ما يتعلق بتيسير حركة التبادل التجارى وزيادة حجم الاستثمارات البينية، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الدولتين، مع تأكيد أهمية دعمه لصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وذلك بالاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة لتعزيز التكامل بينهما.

كما شهدت المباحثات تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً تطورات الوضع فى ليبيا، حيث تم التوافق بشأن تكثيف التنسيق المشترك فى هذا الإطار لدعم كافة الجهود الرامية لاستقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها والحفاظ على مؤسساتها الوطنية.