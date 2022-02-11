وزيرا الرى والنقل يبحثان موقف المشروعات المشتركة

جدة - نرمين السيد - وأعرب وزير الرى خلال الاجتماع الذى عقد بمقر وزارة النقل، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارتين، عن تطلعه لمزيد من التعاون المشترك بين الجانبين، مشيرا إلى الدور الحيوى لكلا الوزارتين فى خدمة الأهداف التنموية بمختلف محافظات الجمهورية، ومؤكدا أهمية التذليل الفورى لأى معوقات تواجه المشروعات المشتركة بهدف إنهائها طبقا للجدول الزمنى المحدد لها.

من جهته، رحب وزير النقل بالتعاون المشترك مع وزارة الرى لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية فيما يخص إنشاء طرق ومحاور جديدة على مستوى الجمهورية، وذلك فى إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة فى كافة أنحاء الوطن.

وأشار الوزير إلى أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار التنسيق المستمر بين الوزارتين، والذى يجسد التعاون المثمر بين وزارات الحكومة المختلفة لخدمة المواطن المصرى، مشيدا بالتعاون المشترك فى مجال تنفيذ أعمال تأهيل الترع والمصارف المتقاطعة مع محاور النيل ورصف الطرق على جانبيها خاصة مع الأهمية الكبيرة لهذه المحاور فى تسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، والربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف التنسيق فيما يتعلق بمشروعات الطرق التى تتم على جانبى الترع والمصارف، ومشروعات الرى المجاورة لخطوط السكك الحديدية، والتنسيق فيما يتعلق بالمجارى المائية المطلوب تغطيتها لتوسعة وازدواج الطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى المدرجة بالخطة الاستثمارية للهيئة، وأعمال تطهير المجارى المائية مع ضمان الحفاظ على جسور الطرق بما عليها من كثافات مرورية، مع التخلص الفورى والآمن من مخلفات أعمال التطهير.

كما تم استعراض موقف التنسيق المشترك بشأن تكريك المجرى الملاحى لنهر النيل، خاصة مع الاهتمام الذى توليه الحكومة لتعظيم نقل البضائع عبر نهر النيل لتخفيف الأعباء على الطرق.

وفى ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على عقد اجتماع دورى كل أسبوعين بين القيادات التنفيذية فى الوزارتين بهدف إنجاز الإجراءات والتنسيقات اللازمة فى الموضوعات المشتركة بصفة دورية وإنهاء المشروعات، طبقا للجداول الزمنية المحدد لها.

جدير بالذكر أن أعمال إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقى تتم بالتنسيق بين الوزارتين للحفاظ على القطاع المائى بالشكل الذى يسمح بإمرار التصرفات المائية المطلوبة لكافة الاستخدامات المائية التى يخدمها الرياح التوفيقى.