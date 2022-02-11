شكرى يستقبل وزيرة الخارجية الألمانية فى القاهرة غدا

جدة - نرمين السيد - يستقبل سامح شكرى، وزيـر الخـارجية، غدا السبت، أنالينا بيربوك وزيرة خارجية ألمانيا الاتحادية، بقصر التحرير فى القاهرة.



جدة - نرمين السيد - يستقبل سامح شكرى، وزيـر الخـارجية، غدا السبت، أنالينا بيربوك وزيرة خارجية ألمانيا الاتحادية، بقصر التحرير فى القاهرة. يأتى ذلك لعقد جلسة مباحثات، والتشاور حول القضايا التى تمثل محل اهتمام مشترك بين الدولتين.

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