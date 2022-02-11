عاجل.. السيسى يعلن انضمام مصر لإعلان قمة محيط واحد

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس خلال كلمته فى قمة "محيط واحد"، أن مصر حرصت على وضع الأطر القانونية المنظمة للأنشطة الاقتصادية ذات الصلة بالبحار والمحيطات.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس فى هذا الحدث الهام تأتى تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسى "ماكرون" ضمن عدد محدود من رؤساء الدول والحكومات المهتمين بالعمل الدولى لمواجهة التدهور البيئى، وذلك فى ضوء العلاقات الوثيقة والمتنامية التى تربط بين مصر وفرنسا، فضلاً عن الدور المصرى الحيوى إقليمياً ودولياً فى إطار الجهود والمبادرات الساعية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ وحماية البيئة البحرية، والذى سيتوج باستضافتها للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف تغير المناخ فى مدينة شرم الشيخ فى نوفمبر من العام الجارى.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الرئيس يعتزم التركيز خلال أعمال قمة "محيط واحد" على تأثير تغير المناخ على التوازن البيئى فى البحار والمحيطات والمناطق الساحلية، ومن ثم اعتزام مصر إلقاء الضوء خلال قمة تغير المناخ فى شرم الشيخ على الدور الذى يمكن للمحيطات أن تلعبه فى خفض الانبعاثات والمساهمة فى بناء اقتصاديات مُنخفضة الكربون، بالإضافة إلى أهمية تعزيز جهود خفض الانبعاثات فى قطاع النقل البحرى والتى تساهم فى تنفيذ أهداف اتفاق باريس لتغير المناخ.