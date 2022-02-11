القومية للاستشعار من البُعد وجامعة نواكشوط توقعان مذكرة تفاهم

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من محمد زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، بشأن توقيع الهيئة مذكرة تفاهم مع جامعة نواكشوط الموريتانية؛ بهدف التعاون العلمى والتكنولوجى فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء.





وأشار التقرير إلى أن مذكرة التفاهم تتضمن التعاون بين الجهتين فى مجالات الاستشعار من البُعد وبحوث الفضاء، وإقامة مشاريع بحثية مشتركة، وبرامج التأهيل والتدريب ذات الاهتمام المشترك، وتقديم دورات متخصصة فى الاستشعار من البُعد، ونظم المعلومات الجغرافية، والمساحة الأرضية والجوية. كما نصت مذكرة التفاهم أيضًا على التعاون بين الجانبين فى إعداد برامج دراسية للحصول على الدرجات العلمية (دبلوم، ماجستير، دكتوراه) وإعداد الأبحاث العلمية المشتركة، وتنظيم ورش عمل، وندوات، ومؤتمرات علمية مشتركة؛ بهدف تبادل المعلومات والاستشارات التقنية والفنية، وعرض نتائج النشاط البحثى، وتشجيع تبادل الباحثين بين الطرفين.

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