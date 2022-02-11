الصحة تعقد دورة تدريبية لأطباء الحميات والباطنة والصدر والطوارئ

جدة - نرمين السيد - تعلن وزارة الصحة والسكان، عقد دورة تدريبية بعنوان «الخدمات المعملية أساس الممارسات الطبية الآمنة» ‏Laboratory Investigations towards safe clinical practice تحت رعاية وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الدورة التدريبية تأتى فى إطار حرص الوزارة على رفع كفاءة أطباء الحميات والباطنة والطوارئ والصدر، والعمل على رفع مستوى دقة قراءة تقارير التحاليل الطبية والمعملية، بما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة للمريض المصرى.

وأضاف «عبدالغفار» أن الدورة التدريبية ستبدأ يوم 20 فبراير الجارى، وتبث جلساتها «أون لاين» عبر منصة التعليم الإلكترونى لوزارة الصحة والسكان (LMS) ويتبعها مناقشات حية على تقنية (WEBEX)، مضيفا أنه عقب انتهاء جلسات التدريب، سيتم عقد ورشة عمل بحضور جميع المتدربين.

وأشارت الدكتورة نانسى الجندى رئيس إدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، إلى أن الدورة التدريبية تعقد تحت إشراف الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التعليم الطبى، وتحت الإشراف العلمى للدكتورة صفا مشعل أستاذ علم المناعة بكلية طب قصر العينى، ونخبة من أستاذة الباثولوجيا الإكلينيكية بقصر العينى.

ونوهت إلى أن الأطباء المشاركين فى الدورة يتم ترشيحهم من قبل وكلاء وزارة الصحة والسكان، فى مختلف محافظات الجمهورية.