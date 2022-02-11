قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية باعتبارها رئيسا لمؤتمر أطراف المناخ الذى سوف يعقد فى شرم الشيخ، تدعو إلى تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى الحفاظ على البحار والمحيطات، والحفاظ على استدامتها وتنوع الحياة البحرية بها.
وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته ضمن فعاليات قمة "محيط واحد" بمدينة بريست الفرنسية: تشهد الدورة القادمة لمؤتمر المناخ فى مصر حوارا بناءا يستند إلى افضل الممارسات للوصول إلى نتائج ومبادرات طموحة للحفاظ على البحار والمحيطات، وتبني على المؤتمر الثالث للأمم المتحدة الذى تستضيفه البرتغال منتصف العالم الجاري، فى تخفيف آثار التغير المناخي على البحار والمحيطات وحشد التمويل الذى تحتاجه الدول النامية الافريقية للقيام بهذا الجهد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسي من باريس: مؤتمر المناخ فى مصر يناقش الحفاظ على البحار والمحيطات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.