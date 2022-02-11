أبو رجيلة يدلي بصوته في انتخابات الزمالك.. تفاصيل

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حرص محمود أبو رجيلة نجم نادي الزمالك السابق على التواجد في مقر القلعة البيضاء من أجل الإدلاء بصوته في الانتخابات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أحمد سليمان: أطالب بإنسحاب كل المرشحين وتركها لمرتضى

طالب أحمد سليمان المرشح على منصب الرئيس في انتخابات الزمالك، اليوم الجمعة، توقف انتخابات الزمال، وذلك بشأن مع تعرضوا له من بهم في مقر نادي الزمالك، مشادات كلامية بين أعضاء قائمة الزمالك الجديد زمالك زامورا والتى يترأسها أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق والمرشح لرئاسة القلعة البيضاء.

وقال أحمد سليمان: أطالب بانسحاب كل المرشحين وتركها لمرتضى تمليك.

أحمد مرتضى

وصل أحمد مرتضي المرشح لعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك، إلي الانتخابات داخل مقر القلعة البيضاء.

وحرص أحمد مرتضي علي مباردة السلام بينه وبين قائمة أحمد سليمان المرشح لرئاسة نادي الزمالك.

وقال أحمد مرتضي لقائمة سليمان:" ازاي يتم رفض دخول ورقكم".

التجديد لأشرف بن شرقي

وقال مرتضي منصور اثناء انتخابات نادي الزمالك المقامة حالياً، داخل جدران النادي، عن تجديد المغربي أشرف بن شرفي عقودة مع الفريق في اليوم الثاني من فوز القائمة.

مرتضى منصور عن هشام نصر

وأكد مرتضى في المؤتمر الصحفي الخاص به وقائمته لعرض إجراءات انتخابات الزمالك، على ما ورد من هشام نصر.

وقال: "ممدوح عباس رجع الزمالك 10 سنين لورة".

وأضاف: "أحمد سليمان وممدوح عباس بيسجلوا لبعض المكالمات، وجاين يتفردو عليا".

واختتم: "ممدوح عباس غلط في وزير الرياضة وقاله يا "بهلاوان" هودا مين حاميه ؟ ".

ختام استعدادات الزمالك للقاء بترو أتليتيكو

ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريبه الأخير اليوم الجمعة في السادسة مساءً، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادا للقاء المرتقب.

ويلتقي الزمالك مع بطل أنجولا في السادسة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال إفريقيا.