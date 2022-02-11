/678809/مرتضى-منصور-لـ-أحمد-سليمان-بلاش-اللي-بتعمله-دا-أنت-والحرامية-بتوعك

شن مرتضى منصور المرشح على منصب الرئيس بنادي الزمالك، هجوماً عنيفاً على أحمد سليمان المرشح أمامه.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال مرتضى منصور خلال حديثه لأعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك: " دا قرف اللي بتعمله دا انت والحرامية بتوعك، بلاش شغل الترهيب والإستفزازت اللي بتخوفوا بيها الاعضاء.

وأكمل: "عايز الاعضاء تنتخب واحد طالع بكفالة ٣٥ مليون جنية، خلي عندكوا دم وسيبوا الاعضاء تنتخب اللي شايفينوا صح".

وزاد: " أنتو هتخلوها خرابه، النادي على ايديكو هيخرب تغيير ايه اللي بتتكلموا عليه، هو في زمالك أحسن من اللي معمول دلوقتي".

وأردف: "أنا لساني طويل على الحرامي والحشاش، اللي مش هيحترم نفسه هو عارف هيحثله ايه، وبعد الانتخابات الحساب عسير مع الكل، ولن أترك حقي".

تصريحات أحمد مرتضى

وصل أحمد مرتضي المرشح لعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك، إلي الانتخابات داخل مقر القلعة البيضاء.

وحرص أحمد مرتضي علي مباردة السلام بينه وبين قائمة أحمد سليمان المرشح لرئاسة نادي الزمالك.

وقال أحمد مرتضي لقائمة سليمان:" ازاي يتم رفض دخول ورقكم".

تصريحات مرتضى منصور

وقال مرتضى خلال حديثه لدى اعضاء الجمعية العمومية: "النادي الأهلي يجي يتعلم يعني ايه انتخابات من الزمالك واعضاءه، الذين ضربوا المثل، وحضروا بأعداد كبيرة، رغم التهديدات من البعض".

وأضاف: "مش عايزين حد ينتخب لحد عايزين انتخابات نضيفه، كل واحد ينتخب لنفسه، عشان الصوت ميبقاش باطل، وكل واحد ينتخب رئيس ونائب بالقائمة بتاعته".

وأكمل: "أنا النهارده طائر في السماء، جاي ملاك والحساب بعد الإنتخابات، أي كانت اغلنتيجة سيكون الحساب عسير لما تطاول بنص كلمة".

أحمد سليمان: أطالب بإنسحاب كل المرشحين وتركها لمرتضى

طالب أحمد سليمان المرشح على منصب الرئيس في انتخابات الزمالك، اليوم الجمعة، توقف انتخابات الزمال، وذلك بشأن مع تعرضوا له من بهم في مقر نادي الزمالك، مشادات كلامية بين أعضاء قائمة الزمالك الجديد زمالك زامورا والتى يترأسها أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق والمرشح لرئاسة القلعة البيضاء.

وقال أحمد سليمان: أطالب بانسحاب كل المرشحين وتركها لمرتضى تمليك.