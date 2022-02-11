اقترب موعد نهايتها.. ننشر قائمة عروض كارفور مصر 2022 بالتفاصيل

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دوت الخليج

قائمة عروض كارفور 2022

" دوت الخليج" يقدم لقراؤه قائمة عروض كارفور وموعد انتهاء تلك العروض في التقرير التالي.

يمكنك التعرف على قائمة عروض كافور من الرابط التالي.

موعد نهاية عروض كارفور

وبمناسبة عيد ميلاد كارفور الـ19 أعلن عن خصومات على كافة المنتجات والسلع التي يبيعها بنسبة تصل إلى 50%.

وتمتد فترة العروض من 31 ديسمبر الماضي وحتى الاثنين المقبل 14فبراير.

وتتضمن قائمة عروض كارفور تخفيضات تصل إلى 31% على جميع الأجهزة الكهربائية وشاشات التليفزيون الـ LCD كما تتضمن، وتخفيضات تصل لـ50% على المفروشات والاحتياجات المنزلية، وخصومات تصل لـ 67% على المنتجات الغذائية.

إمكانية التسوق عبر الانترنت

كما أتاح كارفور امكانية التسوق والشراء " أون لاين" عبر تطبيق كارفور الذي من الممكن تحميله على التليفون المحمول الخاص بك، والشراء أون لاين.

ومن ضمن العروض يقدم كارفور عروضا إضافية لحاملي بعض فيز الشراء البنكية من الممكن التعرف عليها من خلال الرابط السابق.

أسباب الإقبال على قائمة عروض كارفور

ويأتي الإقبال على تحميل قائمة عروض كارفور لعدة أسباب أولها بدء العد التنازلي للعروض والذي سينتهي الاثنين المقبل والموافق 14 فبراير، بالتزامن مع حصول معظم العاملين بالقطاع الخاص على رواتب شهر يناير حيث أن الكثير من العاملين بالقطاع الخاص لا يتقاضون رواتبهم قبل الخامس من كل شهر.

أيضا يبحث الكثيرين عن هدايا لعيد الحب بأسعار مناسبة حيث أنه موعده قد اقترب وسيتوافق مع يوم انتهاء عروض كارفور يوم الاثنين المقبل 14 فبراير.

ومع اقتراب شهر رمضان تسعى الكثير من الأسر إلى شراء ملابس العيد وملابس البيت التي يتم ارتدائها يوم الوقفة خاصة للأطفال، كذلك شراء بعض السلع التي يسهل تخزينها وبالتالي فيستغلوا فترة تلك العروض للحصول على ما يريدون وبأسعار مناسبة وقبل نفاذ الكميات.

هذا وقد اعتاد كارفور تنظيم مثل تلك العروض سنويا بكافة الفروع التابعة له بالقاهرة والمحافظات تزامنا مع عيد ميلاده، حتى ان الكثير من المواطنين باتوا يدخرون بعض المال في انتظار عيد ميلاد كارفور وما سيعلن عنه من قائمة عروض وتخفيضات للحصول على ما يريدونه بأسعار مميزة.

وبالرغم من وجود منافذ بيع أخرى تقدم عروضا على المنتجات وقد تكون بأسعار أفضل في بعض الأحيان إلا أن كارفور يظل جاذبا جيدا للمستهلكين ليس فقط بسبب أسعاره وإنما لكون الذهاب إليه يمثل خروجا وحصولا على الكثير من الترفيه خاصة وأن أشهر فروعه تقع داخل مولات ضخمة بها دور سنيما ومطاعم وملاهي للأطفال وهو ما يجعله مقصد للأسر ليس فقط بسبب العروض ولكن لما يكون حوله من خدمات ترفيهية ومحال عالمية.