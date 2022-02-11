جدة - نرمين السيد - وقالت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدى بالفحص والكشف الإكلينيكى عن المرض وتوفير العلاج بالمجان. وتشمل المبادرة أيضًا التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية (السكرى، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتى للثدى. جدير بالذكر أن المبادرة تأتى لدعم صحة المرأة المصرية باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجاً للتوعية والرعاية الصحية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فحص 22 ألف سيدة ضمن مبادرة صحة المرأة فى سوهاج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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