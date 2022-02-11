أسيوط تزيل 27 حالة تعد على أراضى أملاك دولة

جدة - نرمين السيد - قال محافظ أسيوط عصام سعد، إن الأجهزة المعنية أزالت 27 حالة تعدى ومخالفات مبانى على أراضى زراعية وأملاك دولة بمركز ديروط، لافتاً إلى التصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات دون تهاون أو تراجع عن استرداد حق الدولة واسترداد حق الشعب ضمن الموجة الـ19 الجارى تنفيذها.





وفى هذا الإطار نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة يروط ، حملة لإزالة عدد 27 حالة تعدى على أراضى أملاك دولة بمركز ديروط منها 17 حالة زراعة و10 حالات تابعة للرى على مساحة 2685 مترا مربعا وذلك بمشاركة عيون إبراهيم نائب رئيس المركز ورؤساء الوحدات القروية حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين و بالتنسيق مع مركز شرطة ديروط.

وأشار المحافظ حسب بيان اليوم، إلى أن التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية خط أحمر، لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة، مؤكدًا أنه لن يتم إغفال أى تجاوزات خلال الموجة 19 التى يتم تنفيذها على 3 مراحل خلال أشهر يناير وفبراير ومارس.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضى لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.