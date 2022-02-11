افتتاح مسجد بكفر الشيخ بتكلفة 5 ملايين جنيه

جدة - نرمين السيد - افتتح الشيخ عبد القادر سليم مدير الدعوة بمديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ اليوم الجمعة، مسجد "نجع العربان" بمركز البرلس، بتكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين جنيه.





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