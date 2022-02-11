شاهد آخر مران للأهلي قبل مواجهة الهلال السعودى فى مونديال الأندية

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على فيس بوك فيديو لمران الفريق الذى انطلق منذ قليل بالإمارات، استعداداً لمواجهة فريق الهلال السعودى فى مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية والمقرر إقامتها غدا السبت فى الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة على استاد آل نهيان بنادى الوحدة الإماراتي.

وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، قد أكد فى تصريحات صحفية ثقته الكبيرة فى لاعبى الفريق وقدرتهم على تقديم أداء ومباراة تليق بهم، والتتويج بالميدالية البرونزية رغم صعوبة مواجهة الهلال السعودي.

وأشار عبدالحفيظ إلى أن صعوبة المواجهة بين الأهلى والهلال السعودى تكمن فى أنها بين فريقين عربيين كبيرين، وكل منهما يسعى لتحقيق الميدالية البرونزية فى كأس العالم؛ لتتويج مجهود موسم قارى شاق للغاية، وهذا بعيدا عن الصراع الفنى داخل الملعب الذى توقع أن يكون كبيرا بين الفريقين.

واختتم عبدالحفيظ تصريحاته متمنيا التوفيق للاعبى الأهلى فى تقديم عرض قوى يليق بشخصية بطل إفريقيا والتتويج بالميدالية البرونزية لإسعاد جماهير النادي.

عُقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والهلال السعودي، صباح اليوم الجمعة، باستاد آل نهيان في أبوظبي الذي يستضيف مباراة الفريقين غدًا، في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة كأس العالم للأندية.

وحضر الاجتماع من جانب النادي الأهلي خالد مرتجي، رئيس البعثة، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وجمال جبر، مدير الإعلام، وعلاء صلاح المنسق الأمني، وحنان الزيني، مدير اللوائح، وماهر عبد العزيز، إداري الفريق.

وناقش الاجتماع الترتيبات التنظيمية والتنسيقية للمباراة وزي الفريقين وموعد وصولهما إلى ملعب اللقاء، ويستأنف الفريق تدريباته في الثالثة بعد عصر اليوم بتوقيت القاهرة؛ وذلك استعدادا لمواجهة فريق الهلال السعودي في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية والمحدد لها الثالثة عصر غدٍ السبت على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي.