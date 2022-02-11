/678816/الرئيس-السيسي-بقمة-محيط-واحد جهود-التغلب-على-سلبيات-تغير-المناخ-على-البحار-لا-ترقى-إلى-المأمول

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الجهود الدولية للتغلب على الآثار السلبية لتغير المناخ على البحار والمحيطات لا ترقى إلى المستوى المأمول، وبالتالي فإن الدولة المصرية، تدعو إلى تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى حماية بحارنا ومحيطاتنا من تلك الآثار والحفاظ على استدامتها وتنوع الحياة البحرية بها بصفتها الرئيس المقبل لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

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جاء ذلك خلال كلمته في قمة محيط واحد بمدينة بريست مضيفا:” سنعمل من جانبنا على أن تشهد الدورة القادمة للمؤتمر حوارا بناءً حول هذه المسألة يستمر إلى أفضل الممارسات والعلوم المتاحة”.

الرئيس السيسي بقمة محيط واحد: جهود التغلب على سلبيات تغير المناخ على البحار لا ترقى إلى المأمول

وتابع الرئيس السيسي :” وأن تسفر عن تائج ومبادرات طموحة تبني على نتائج مرتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات الذي تستضيفه البرتغال منتصف العام الجاري، من اجل أن تقوم بالمساهمة بتعزيز جهود دولنا في تخفيف تبعات تغير المناخ على البحار والمحيطات وايضا حشد التمويل الذي تحتاجه الدول النامية والإفريقية منها على وجه الخصوص للقيام بهذا الجهد”.

هذا ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم ، مدينة بريست الفرنسية للمشاركة في قمة "محيط واحد"، والتي تأتي في إطار سلسلة قمم تُعني بالموضوعات البيئية ينظمها الجانب الفرنسي بمبادرة من الرئيس "إيمانويل ماكرون" منذ عام 2017.