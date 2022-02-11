أحمد سليمان لـ دوت الخليج: المؤشرات الأولية تؤكد تقدم قائمتنا

/678813/أحمد-سليمان-لـ-تحيا-مصر-المؤشرات-الأولية-تؤكد-تقدم-قائمتنا

أكد أحمد سليمان في تصريحات لموقع دوت الخليج، أن قائمته متقدمه حتى الأن في انتخابات الزمالك، كما هو الأمر له بأنه متقدم في المؤشرات الأولية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب عبر الصفحة الرسمية: "المؤشرات الأولية تؤكد تصدر قائمة اللواء أحمد سليمان"، في إشاره منه بأنه يتقدم على مرتضى منصور وعمر هريد على منصاب الرئاسة، فيما تتقدم قائمته بالكامل على باقي الاعضاء المرشحين.

وأضاف: " التغيير قـــادم مشاركة وحضور تاريخي مكثف لأعضاء نادي الزمالك".

وأكمل: " إقبال تاريخي وحضور مكثف وكل المؤشرات إيجابية وواضحة لمصلحة قائمة اللواء أحمد سليمان بفضل الله التغيير القــادم".

تصريحات مرتضى منصور

وقال مرتضى خلال حديثه لدى اعضاء الجمعية العمومية: "النادي الأهلي يجي يتعلم يعني ايه انتخابات من الزمالك واعضاءه، الذين ضربوا المثل، وحضروا بأعداد كبيرة، رغم التهديدات من البعض".

وأضاف: "مش عايزين حد ينتخب لحد عايزين انتخابات نضيفه، كل واحد ينتخب لنفسه، عشان الصوت ميبقاش باطل، وكل واحد ينتخب رئيس ونائب بالقائمة بتاعته".

وأكمل: "أنا النهارده طائر في السماء، جاي ملاك والحساب بعد الإنتخابات، أي كانت اغلنتيجة سيكون الحساب عسير لما تطاول بنص كلمة".

أحمد سليمان: حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد ينتخب مرتضى

وقال احمد سليمان:": دا وضع يا وزير الرياضة النادي مليان أوراق قائمة مرتضى ومفيش ولا ورقه لقائمتي ".

وتابع:” حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد ينتخب مرتضى”.

وزاد: “النادي الأهلي عمل الانتخابات محدش سمع صوته خالص”.

أحمد سليمان يطلب إيقاف انتخابات الزمالك

طالب أحمد سليمان المرشح على منصب الرئيس في انتخابات الزمالك، اليوم الجمعة، توقف انتخابات القلعة البيضاء.

وذلك بشأن ما تعرضوا له من في مقر نادي الزمالك أمام اللجان الإنتخابية من مشادات كلامية بين اعضاء قائمة الزمالك الجديد زمالك زامورا والتى يترأسها أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق والمرشح لرئاسة القلعة البيضاء.

تصريحات أحمد مرتضى

وصل أحمد مرتضي المرشح لعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك، إلي الانتخابات داخل مقر القلعة البيضاء.

وحرص أحمد مرتضي علي مباردة السلام بينه وبين قائمة أحمد سليمان المرشح لرئاسة نادي الزمالك.

وقال أحمد مرتضي لقائمة سليمان:" ازاي يتم رفض دخول ورقكم".