/678815/وفاة-شقيقة-المخرج-خالد-يوسف-والأخير-يطالب-لها-بالدعاء

رحلت عن عالمنا منذ دقائق قليلة شقيقة المخرج الكبير خالد يوسف، وجاء نبأ وفاتها من خلال الصفحة الرسمية للفنان عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

دوت الخليجيرصد رحيل شقيقة المخرج خالد يوسف

وكتب المخرج خالد يوسف: «أختي الحبيبة نبيهة في ذمة الله..اللهم اسكنها فسيح جناتك بعفوك وكرمك …اللهم اجعل الاستجابة لدعواتنا لها بالرحمة من نصيبها»، دون الكشف عن أي تفاصيل خاصة بالجنازة.

من هو المخرج خالد يوسف

المخرج خالد يوسف، ولد في قرية كفر شكر سنة 1964، في عام 1992 أصبح مساعد للمخرج يوسف شاهين في فيلم المهاجر وقد شاركه في كتابة السيناريو والحوار لهذا الفيلم مع آخرين وقفز قفزة كبيرة في الأفلام التي تلته عندما تولى مسئولية المخرج المنفذ لأفلام المصير والآخر وإسكندرية نيويورك ومشاركاً ليوسف شاهين في كتابة قصة وسيناريو وحوار هذه الأفلام.

جوائز حصدها المخرج خالد يوسف

حصل على الجائزة الكبرى للجنة التحكيم الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي (الهرم الفضي) وجائزة أحسن فيلم عربي وحصل على أحسن مخرج (عمل أول). في المهرجان القومى للسينما المصرية وشارك في العديد من المهرجانات الدولية مثل مهرجان سان فرانسيسكو بأمريكا.

ليست الوفاة الأولى بالوسط الفني اليوم

الجدير بالذكر أن شقيقة المخرج الكبير، ليست الوفاة الاولى التي شهدتها الساحة الفنية اليوم، إذ رحل الموسيقار الكبير الموجي الصغير في فجر اليوم، عن عمر ناهز 71 عامًا، ولم يدلي أحد بتفاصيل خاصة بتفاصيل الجنازة أو العزاء حتى الآن.

وأعلنت الدكتورة غنوة شقيقة الراحل الموجي الصغير، عن نبأ وفاة شقيقها من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إذ كتبت «إنا لله وإنا إليه راجعون.. أخي الموجي الصغير في ذمة الله».

الدكتورة إيناس عبد الدايم تنعي الموسيقار الموجي الصغير الراحل في الساعات الأولى من فجر اليوم

وقدمت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، خالص تعازيها لأسرة الفنان الراحل مؤكدة على أن الموجي الصغير تميز بشخصية فنية متفردة، مشيرة إلى أن أعماله شكلت جزء من الرصيد الإبداعي الموسيقي في مصر والوطن العربي، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته، ويدخله فسيح جناته.