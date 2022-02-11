/678819/نقابة-الموسيقيين-تنعي-الراحل-الموجي-الصغير-قدم-إبداعات-موسيقية-كثيرة

أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، بيان ينعي من خلاله أسرة الراحل الموسيقار محمد الموجي، الشهير بالموجي الصغير، بعد أن وافته المنية في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة.

دوت الخليجيرصد نعي نقابة المهن الموسيقية للفنان الراحل الموجي الصغير

وجاء بيان نقابة الموسيقين على النحو الآتي: «ينعي الفنان هاني شاكر بشخصه وبصفته نقيب المهن الموسيقية وأعضاء مجلس ادارة النقابة ببالغ الحزن والأسي الملحن الراحل الموجي الصغير بعد أن قدم إبداعات موسيقية لكثير من المطربين وهو إبن القدير الراحل محمدالموجي، داعين من الله أن يتغمد الفقيد برحمته وغفرانه ولأهله الصبر والسلوان».

أصدقاء الموجي الصغير ينعوه بكلمات مؤثرة

هذا وحرص عدد كبير من أصدقاء الراحل على نعيه بكلمات، مؤثرة، من خلال حساباتهم الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فكتب أحدهم: «وداعا الحبيب والأخ الكبير، وداعا الصديق الغالي والطيبة والحب وداعا، للإنسان الخلوق المضياف».

وأضاف صديق الراحل الموسيقار الموجي الصغير، رسالته للفنان: «الفنان الكبير الجميل المتواضع وصاحب القلب الأبيض، نسل الطيبين؛ الرجل الذي كان يفرح بنا وبلقائنا في بيته ومكتب والده، صدمتي فيك كبيرة، وسنفتقدك كثيرا».

كما قدمت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، خالص تعازيها لأسرة الفنان الراحل مؤكدة على أن الموجي الصغير تميز بشخصية فنية متفردة، مشيرة إلى أن أعماله شكلت جزء من الرصيد الإبداعي الموسيقي في مصر والوطن العربي، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته، ويدخله فسيح جناته.

من هو الموسيقار الراحل

ملحن وموزع موسيقي مصري، اسمه بالكامل (الموجي محمد أمين محمد الموجي، ولد في 1951 في بيلا التابعة لمحافظة كفر الشيخ، التحق بكلية التربية الموسيقية قسم عود وتخرج فيها في عام 1980، عمل في الكويت كمدرس موسيقى لمدة عامين، ثم عاد للعمل في مصر مرة أخرى.

وتعد من أهم أعماله القلب وما يعشق، حالة تلبس، الرجل يحب مرتين، هارب من التجنيد.

وجاء نبأ وفاته على صفحة شقيقته مروة الموجي والذي كتبت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اذ كتبت: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. أخي الموجي الصغير في ذمة الله».