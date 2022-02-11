/678824/مرتضى-منصور-يعلن-سقوط-أحمد-سليمان-عبر-الإذاعة-الداخلية

أعلن مرتضى منصور المشرح على رئاسة نادي الزمالك، عن سقوط أحمد سليمان المرشح أمامه عبر الإذاعة الداخلية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال مرتضى منصور خلال الإذاعة الداخلية موجهاً حديثه للأعضاء: " خلاص سقوط أحمد سليمان وقائمته، أحنا كسبنا بإكتساح بفضل اعضاء الجمعية العمومية المحترمين اللي خايفين على مصلحة ناديهم".

وقال مرتضى منصور خلال حديثه لأعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك: " دا قرف اللي أحمد سليمان بيعمله هو والحرامية بتوعه، بلاش شغل الترهيب والإستفزازت اللي بتخوفوا بيها الاعضاء”.

وكان أعلن مرتضى منصور منذ قليل أن عدد الحضور ما يقرب من 80 ألف عضو، ون جماهير الزمالك واعضاءه ضروبا المثل في حب ناديهم.

واقترب النصاب القانوني من الاكتمال في انتخابات الزمالك، بعد حضور عدد من اعضاء الجمعية العمومية بشكل كبير خلال الساعات الأولى.

أحمد سليمان: حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد ينتخب مرتضى

وقال احمد سليمان:": دا وضع يا وزير الرياضة النادي مليان أوراق قائمة مرتضى ومفيش ولا ورقه لقائمتي ".

وتابع:” حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد ينتخب مرتضى”.

وزاد: “النادي الأهلي عمل الانتخابات محدش سمع صوته خالص”.

أحمد سليمان يطلب إيقاف انتخابات الزمالك

طالب أحمد سليمان المرشح على منصب الرئيس في انتخابات الزمالك، اليوم الجمعة، توقف انتخابات القلعة البيضاء.

وذلك بشأن ما تعرضوا له من في مقر نادي الزمالك أمام اللجان الإنتخابية من مشادات كلامية بين اعضاء قائمة الزمالك الجديد زمالك زامورا والتى يترأسها أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق والمرشح لرئاسة القلعة البيضاء.

تصريحات أحمد مرتضى

وصل أحمد مرتضي المرشح لعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك، إلي الانتخابات داخل مقر القلعة البيضاء.

وحرص أحمد مرتضي علي مباردة السلام بينه وبين قائمة أحمد سليمان المرشح لرئاسة نادي الزمالك.

وقال أحمد مرتضي لقائمة سليمان:" ازاي يتم رفض دخول ورقكم".

أكد أحمد سليمان في تصريحات لموقع دوت الخليج، أن قائمته متقدمه حتى الأن في انتخابات الزمالك، كما هو الأمر له بأنه متقدم في المؤشرات الأولية.

وكتب عبر الصفحة الرسمية: "المؤشرات الأولية تؤكد تصدر قائمة اللواء أحمد سليمان"، في إشاره منه بأنه يتقدم على مرتضى منصور وعمر هريد على منصاب الرئاسة، فيما تتقدم قائمته بالكامل على باقي الاعضاء المرشحين.