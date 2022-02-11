مديرية الزراعة بكفر الشيخ تنظم حقول إرشادية عن محاصيل القمح والبنجر والخيار

جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية الزراعة بكفر الشيخ، عدداً من الحقول الإرشادية عن محاصيل القمح والبنجر والخيار، بمشاركة لجان علمية من البحوث ورئيس قسم المكافحة والإرشاد، وبحضور المزارعين، وذلك بالتعاون مع الإدارات بمراكز ومدن المحافظة تنفيذا لتوجيهات المحافظ جمال نور الدين، وتحت إشراف الدكتور ناجح غريبة وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ.





وقال الدكتور ناجح غريبة وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ - فى بيان اليوم الجمعة - إنه تم فحص زراعات القمح بزمام جمعية بلطيم، بجانب تنظيم يوم للحقل ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه فى الأنشطة الزراعية بناحية كفر الطايفة، فضلا عن عقد حقل إرشادى لمحصول القمح المنزرع على مصاطب بزمام مركز دسوق بحضور باحثى القمح والحشائش وأمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية وأخصائى المحصول بالمديرية وإدارة دسوق الزراعية. وأضاف أنه تابع استكمال عمل حملة الحزام الأمن للقمح بعدد من الجمعيات الزراعية، بالإضافة إلى متابعة الحالة العامة لمحصولى القمح والبنجر، وفحص الزراعات للتأكد من عدم وجود أى أمراض. وأشار إلى أنه تم توجيه المزارعين لعملية المكافحة السليمة فى الوقت والميعاد المناسب للمحافظة على إنتاجية المحصول.

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