الرئيس السيسي يلتقي إيمانويل ماكرون في مدينة بريست (صور)

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مدينة بريست الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ويشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قمة "محيط واحد" التي تعقد في مدينة بريست، التى تأتى فى إطار سلسلة قمم تُعنى بالموضوعات البيئية ينظمها الجانب الفرنسى بمبادرة من الرئيس "إيمانويل ماكرون" منذ عام 2017.



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