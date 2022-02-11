الداخلية تطلق خدمة «التابلت المتنقل» لاستخراج الوثائق.. تعرف على التفاصيل 

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معاناة كبيرة يعيشها ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن في المكاتب الحكومية خاصة حين يتعلق الأمر باستخراج وثيقة ما أو أوراق ثبوتية، ورغم كل التسهيلات التي توفرها وزارة الداخلية في جميع قطاعاتها إلا أن العقبات لا تزال موجودة خاصة في ظل الزحام الذي تشهده المكاتب الحكومية بما فيها قطاعات الوزارة.

دوت الخليج

وفي وقت تتسارع فيه تطورات التكنولوجيا وخاصة مع استمرار جائحة كورونا التي فرضت على المواطن إجراءات احترازية تُصعب من مهمته في استخراج الأوراق الثبوتية، مما جعل المواطن أكثر احتياجًا لجهود حكومية أكبر من مواكبة تلك التطورات، وهو ما راعته وزارة الداخلية فيما يخص الخدمات التي تُقدم للجمهور حيث تسعى طوال الوقت إلى تحديث وتطوير أنظمة العمل تيسيرًا على المواطنين.

خدمة جديدة توفرها الأحوال المدنية

«التابلت المتنقل».. خدمة جديدة يوفرها قطاع الأحوال المدنية للمواطنين لمواجهة زحام مكاتب الأحوال المدنية والتسهيل على ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن في استخراج الوثائق. وتعتمد فكرة "التابلت المتنقل" على انتقال الموظف إلى موقع طالب الخدمة والسير في الإجراءات اللازمة لاستخراج الوثيقة المطلوبة واستخراجها في الحال.

جهود التطوير المستمرة

وتحرص أجهزة الوزارة بقيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، طوال الوقت على تطوير منظومتها الخدمية للتيسير على المواطنين وفي سبيل ذلك فقد جرى مؤخرًا تطوير 150 مقرا لقطاع الأحوال المدنية، ليصبح إجمالى المكاتب المطورة 310 مقارًا، كما تم تطوير 44 مقرا للجوازات والهجرة، و15 مقرا لتصاريح العمل.

مكاتب الأحوال المدنية

وعلى مدار سنوات مضت واصل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تطوير منظومته الخدمية بشكل مستمر من خلال الارتقاء بالعنصر البشري ورقمنة الخدمة في إطار توجه الدولة إلى رقمنة المنظومة الحكومية.

وأصبح من الممكن استخراج الوثائق عبر خاصية الأون لاين تيسيرًا على المواطنين ومواجهة لازدحام مكاتب الأحوال المدنية في ظل الإجراءات الاحترازية التي يتخذها العالم لمواجهة تفشي

فيروس كورونا

ويتابع قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية، طوال الوقت جودة الخدمة المقدمة للمواطن وسرعتها إضافة إلى افتتاح العديد من المقار الجديدة للقطاع في المحافظ لتسهيل مهمة المواطن في استخراج أوراقه الثبوتية.