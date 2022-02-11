اكتمال النصاب القانوني رسمياً في انتخابات الزمالك

/678829/اكتمال-النصاب-القانوني-رسميا-في-انتخابات-الزمالك

اكتمل النصاب القانوني بشكل رسمي في انتخابات الزمالك، المقامه بمقر النادي بميت عقبة، تحديداً في ملعب عب اللطيف أبو رجيلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويعد العدد التقريبي المشارك حتى الأن في انتخابات الزمالك، ما يقرب من 35 ألف، وقبل غلق باب التصويت بأكثر من 3 ساعات.

وأشاد مرتضى منصور بالحضور، الذي وصفهم بأنهم ضربوا المثل لكل أندية مصر، في حضور كبير ومثالي، وسيصبح أكبر عدد حاضر في انتخابات بكل أندية مصر.

تصريحات أحمد سليمان

وكتب عبر الصفحة الرسمية: "المؤشرات الأولية تؤكد تصدر قائمة اللواء أحمد سليمان"، في إشاره منه بأنه يتقدم على مرتضى منصور وعمر هريد على منصاب الرئاسة، فيما تتقدم قائمته بالكامل على باقي الاعضاء المرشحين.

وأضاف: " التغيير قـــادم مشاركة وحضور تاريخي مكثف لأعضاء نادي الزمالك".

وأكمل: " إقبال تاريخي وحضور مكثف وكل المؤشرات إيجابية وواضحة لمصلحة قائمة اللواء أحمد سليمان بفضل الله التغيير القــادم".

مرتضى منصور يعلن سقوط أحمد سليمان

أعلن مرتضى منصور المشرح على رئاسة نادي الزمالك، عن سقوط أحمد سليمان المرشح أمامه عبر الإذاعة الداخلية.

وقال مرتضى منصور خلال الإذاعة الداخلية موجهاً حديثه للأعضاء: " خلاص سقوط أحمد سليمان وقائمته، أحنا كسبنا بإكتساح بفضل اعضاء الجمعية العمومية المحترمين اللي خايفين على مصلحة ناديهم".

وأكمل: "عايز الاعضاء تنتخب واحد طالع بكفالة ٣٥ مليون جنية، خلي عندكوا دم وسيبوا الاعضاء تنتخب اللي شايفينوا صح".

وزاد: " أنتو هتخلوها خرابه، النادي على ايديكو هيخرب تغير ايه اللي بتتكلموا عليه، هو في زمالك أحسن من اللي معمول دلوقتي".

وأردف: "أنا لساني طويل على الحرامي والحشاش، اللي مش هيحترم نفسه هو عارف هيحثله ايه، وبعد الانتخابات الحساب عسير مع الكل، ولن أترك حقي".

وأفتتح باب التصويت في انتخابات الزمالك منذ الثامنة صباح اليوم الجمعة، بمقر نادي الزمالك في ميت عقبة.

أحمد سليمان: حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد ينتخب مرتضى

وقال احمد سليمان:": دا وضع يا وزير الرياضة النادي مليان أوراق قائمة مرتضى ومفيش ولا ورقه لقائمتي ".

وتابع:” حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد ينتخب مرتضى”.

وزاد: “النادي الأهلي عمل الانتخابات محدش سمع صوته خالص”.