/678831/تأجيل-جنازة-الموسيقار-الموجي-الصغير-يسبب-ظروف-طارئة

أعلنت أسرة الموسيقار الراحل محمد الموجي، الشهير ب الموجي الصغير، عن تأجيل جنازة الراحل بسبب ظروف طارئة، دون الإعلان بأي تفاصيل أخرى خاصة بإعلانهم.

دوت الخليجيعلن تأجيل جنازة الموسيقار الراحل الموجي الصغير لظروف طارئة

وكان قد رحل الموسيقار الموجي، في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة عن عمر يناهز 71 عاما، إذ جاء نبأ وفاة الموسيقار الكبير على الصفحة الرسمية لشقيقته الدكتورة مروى الموجي، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إذ كتبت «إنا لله وإنا إليه راجعون.. أخي الموجي الصغير في ذمة الله».

نجوم الفن والأصدقاء ينعون الموجي الصغير بكلمات مؤثرة

الجدير بالذكر أنه حرص عدد كبير من أصدقاء الراحل على نعيه بكلمات، مؤثرة، من خلال حساباتهم الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فكتب أحدهم: «وداعا الحبيب والأخ الكبير، وداعا الصديق الغالي والطيبة والحب وداعا، للإنسان الخلوق المضياف».

وأضاف صديق الراحل الموسيقار الموجي الصغير، رسالته للفنان: «الفنان الكبير الجميل المتواضع وصاحب القلب الأبيض، نسل الطيبين؛ الرجل الذي كان يفرح بنا وبلقائنا في بيته ومكتب والده، صدمتي فيك كبيرة، وسنفتقدك كثيرا».

كما أصدر هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، بيان نعي للموسيقار الراحل، جاء به: «ينعي الفنان هاني شاكر بشخصه وبصفته نقيب المهن الموسيقية وأعضاء مجلس ادارة النقابة ببالغ الحزن والأسي الملحن الراحل الموجي الصغير بعد أن قدم إبداعات موسيقية لكثير من المطربين وهو إبن القدير الراحل محمدالموجي، داعين من الله أن يتغمد الفقيد برحمته وغفرانه ولأهله الصبر والسلوان».

وتقدمت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، خالص تعازيها لأسرة الفنان الراحل مؤكدة على أن الموجي الصغير تميز بشخصية فنية متفردة، مشيرة إلى أن أعماله شكلت جزء من الرصيد الإبداعي الموسيقي في مصر والوطن العربي، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته، ويدخله فسيح جناته.

من هو الموسيقار الراحل محمد الموجي

الموجي الصغير، نوع ملحن وموزع موسيقي مصري، اسمه بالكامل (الموجي محمد أمين محمد الموجي، ولد في 1951 في بيلا التابعة لمحافظة كفر الشيخ، التحق بكلية التربية الموسيقية قسم عود وتخرج فيها في عام 1980، عمل في الكويت كمدرس موسيقى لمدة عامين، ثم عاد للعمل في مصر مرة أخرى.

وتعد من أهم أعماله القلب وما يعشق، حالة تلبس، الرجل يحب مرتين، هارب من التجنيد.