/678833/أسامة-نبيه-يساند-أحمد-سليمان-وقائمته-في-انتخابات-الزمالك-صور

ظهر أسامة نبيه لاعب الزمالك السابق، في مقر نادي الزمالك بميت عقبة، أثناء عملية التصويت الإنتخابي بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ودعم أسامة نبيه أحمد سليمان وقائمته، حيث ظهير وهو يتبادل معهم السلام، والحديث معهم في بعض الأشياء قبل ما يدلي بصوته داخل الخيمة.

أحمد سليمان

وكتب أحمد سليمان عبر الصفحة الرسمية: "المؤشرات الأولية تؤكد تصدر قائمة اللواء أحمد سليمان"، في إشاره منه بأنه يتقدم على مرتضى منصور وعمر هريد على منصاب الرئاسة، فيما تتقدم قائمته بالكامل على باقي الاعضاء المرشحين.

وأضاف: " التغيير قـــادم مشاركة وحضور تاريخي مكثف لأعضاء نادي الزمالك".

وأكمل: " إقبال تاريخي وحضور مكثف وكل المؤشرات إيجابية وواضحة لمصلحة قائمة اللواء أحمد سليمان بفضل الله التغيير القــادم".

مرتضى منصور لـ أحمد سليمان: «بطل اللي بتعمله دا انت والحرامية بتوعك»

شن مرتضى منصور المرشح على منصب الرئيس بنادي الزمالك، هجوماً عنيفاً على أحمد سليمان المرشح أمامه.

وقال مرتضى منصور خلال حديثه لأعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك: " دا قرف اللي بتعمله دا انت والحرامية بتوعك، بلاش شغل الترهيب والإستفزازت اللي بتخوفوا بيها الاعضاء.

وأكمل: "عايز الاعضاء تنتخب واحد طالع بكفالة ٣٥ مليون جنية، خلي عندكوا دم وسيبوا الاعضاء تنتخب اللي شايفينوا صح".

وزاد: " أنتو هتخلوها خرابه، النادي على ايديكو هيخرب تغير ايه اللي بتتكلموا عليه، هو في زمالك أحسن من اللي معمول دلوقتي".

وأردف: "أنا لساني طويل على الحرامي والحشاش، اللي مش هيحترم نفسه هو عارف هيحثله ايه، وبعد الانتخابات الحساب عسير مع الكل، ولن أترك حقي".

أحمد سليمان: أطالب بإنسحاب كل المرشحين وتركها لمرتضى

طالب أحمد سليمان المرشح على منصب الرئيس في انتخابات الزمالك، اليوم الجمعة، توقف انتخابات الزمال، وذلك بشأن مع تعرضوا له من بهم في مقر نادي الزمالك، مشادات كلامية بين أعضاء قائمة الزمالك الجديد زمالك زامورا والتى يترأسها أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق والمرشح لرئاسة القلعة البيضاء.

وقال أحمد سليمان: أطالب بانسحاب كل المرشحين وتركها لمرتضى تمليك.