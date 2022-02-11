/678835/ابنة-حسين-فهمي-وميرفت-أمين-تكشف-طلاقها-للمرة-الثالثة-وتؤكد-مفيش-أمل-نرجع

كشفت منة نجلة الفنان حسين فهمي، والفنانة ميرفت أمين، عن انفصالها للمرة الثالثة من زوجها المحامي الثالث طارق جميل سعيد، وذلك من خلال إجابتها على بعض متابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

دوت الخليج يرصد طلاق نجلة حسين فهمي للمرة الثالثة

وأتاحت نجلة حسين فهمي، التساؤلات للجمهور من خلال خاصية ask، عبر موقع انستجرام، فجاءت معظم تساؤلتهم حول ارتباطها، فقالت أحدهم: «انت منفصلة ولا متزوجة»، لترد منة عليها مؤكدة: «مطلقة الحمدلله».

منة حسين فهمي تنفي عودتها لزوجها

وجاء سؤال آخر لمنة، بشأن احتفاظ زوجها السابق بصورهما معا على موقع انستجرام، فقالت: «الطرف التاني لسة محذفش صورك، هل فيه أمل انكم ترجعوا»، لتجيب نجلة حسين فهمي، نافية عودتهم إطلاقا: «مفيش أي أمل على الإطلاق، لكن أتمناله كل خير».

علاقة منة حسين فهمي بزوجات طليقها

هذا وأكدت منة حسين فهمي أن علاقتها بشهد رمزي زوجة أحمد فهمي السابقة، جيدة للغاية، كما هو الحال بعلاقتها بهنا الزاهد، حيث أجابت على سؤال متابعتها على انستجرام بشأن تواجدهم ضمن متابعيها على انستجرام، قائلة: "عشان هنا صاحبتي وشهد عيلتي"، كما قالت عن هنا: "هنا في الحقيقة كيوت أكتر كمان من الميديا ولذيذة جدًا من أحلى البنات اللي شفتها".

حسين فهمي ومصطفى فهمي فى رمضان 2022

يتعاون الثنائى الفنان مصطفى فهمي وشقيقه الفنان حسين فهمي، لأول مرة في تاريخهم الفني في عمل درامي جديد، من المقرر عرضه في رمضان 2022.

ويحمل مسلسل مصطفى فهمي وحسين اسم «أولاد الهلالية»، هو دراما اجتماعية صعيدية مكونة من 30 حلقة، ومن المقرر أن تنطلق تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد تعاقد الجهة المنتجة للعمل مع جميع أبطاله، والانتهاء من كافة تحضيراته.

ويخوض بطولة مسلسل أولاد الهلالية، كلا من حسين فهمي، مصطفى فهمي، عفاف شعيب، أحمد سعيد عبد الغني، وبسام رجب، ومادلين طبر، وحمدي الوزير، وفتوح أحمد وشريف خير الله، عبد الباسط حمودة، الفنان الشاب يزيد فروجة، وعدد آخر من الفنانين، تأليف سليمان دياب وإخراج فتحي عبد العزيز.