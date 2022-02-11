عاجل.. ماكرون لـ السيسى فى قمة بريست: نثمن دور مصر فى صون المؤسسات الليبية

جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد متابعة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، والتى شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، خاصة على الصعيد الاقتصادى والتجارى والعسكرى والأمنى، وكذلك تبادل الرؤى ووجهات النظر فى إطار التشاور المكثف بين مصر وفرنسا تجاه القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وقد رحب الرئيس "ماكرون" بزيارة الرئيس إلى فرنسا، مؤكدا اعتزاز بلاده بالعلاقات الوطيدة والمتميزة التى تربطها بمصر، والتى اكتسبت مزيدا من قوة الدفع خلال الزيارات المتعددة التى قام بها الرئيس مؤخرا إلى فرنسا، مما ساهم فى دعم مسيرة العلاقات بين البلدين الصديقين على نحو بناء وإيجابى، ومشددا فى هذا الإطار على التزام الإدارة الفرنسية بمواصلة تعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر فى مختلف المجالات، ومساندة الجهود الحثيثة للرئيس لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف فى المنطقة بأسرها.

وقد أعرب الرئيس من جانبه عن التقدير لحفاوة الاستقبال، والتى تعكس الطابع الاستراتيجى للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، مؤكدا سيادته ما توليه مصر من أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع فرنسا فى مختلف المجالات، لاسيما ما يتعلق بنقل الخبرات والتكنولوجيا الفرنسية العريقة فى كافة المجالات التنموية إلى مصر، فضلا عن تعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الفرنسى خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، بما يساعد على صون الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط والقارة الأفريقية، خاصة فى ظل الرئاسة الفرنسية الحالية للاتحاد الأوروبى.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء تطرق إلى مناقشة التطورات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة مستجدات الأوضاع فى ليبيا، حيث أعرب الرئيس "ماكرون" عن تثمين بلاده للجهود المصرية بقيادة الرئيس لصون المؤسسات الوطنية الليبية وتعزيز مسار التسوية السياسية للأزمة، وهى الجهود التى تقع محل تقدير من قبل المجتمع الدولى بأسره، وقد تم التوافق حول تضافر الجهود المشتركة بين الجانبين لمساعدة الأشقاء الليبيين على استعادة الأمن والاستقرار بالبلاد، خاصة من خلال خروج القوات المرتزقة والأجنبية بكافة أشكالها من الأراضى الليبية، والقضاء على الإرهاب.

كما استعرض الجانبان سبل التعاون والتنسيق المشترك فى إطار استضافة مصر لقمة المناخ العالمية فى شرم الشيخ فى نوفمبر من العام الجارى، خاصة فى ضوء الدور البارز للدولتين فى مجال قضايا البيئة والمناخ.

وأعرب الرئيس الفرنسى عن خالص تمنياته بنجاح مصر فى استضافة هذا الحدث الدولى الضخم، فى حين أوضح الرئيس أن تلبيته لدعوة الرئيس الفرنسى للمشاركة فى قمة "محيط واحد"، تعكس مدى حرص مصر على التعاون مع فرنسا فى هذا المجال، أخذا فى الاعتبار أن مصر تولى أهمية قصوى لحماية البيئة البحرية، وذلك من خلال الجهود الوطنية المختلفة فى مجالات إقامة المحميات الطبيعية، والحفاظ على التنوع البيولوجى، والحد من التلوث البحرى.