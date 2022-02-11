وكان وزير الزراعة، تلقى تقريرا من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى المصرى، يفيد بالإفراج اليوم عن شحنات البرتقال المصرى المحتجزة فى روسيا.
وذكر بيان لوزارة الزراعة اليوم، أن ذلك يأتى تتويجا لجهود الوزارة، ممثلة فى الحجر الزراعى، بالتنسيق مع السفارة المصرية ومكتب التمثيل التجارى فى موسكو والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية.
ووجه وزير الزراعة الشكر إلى السفير نزيه النجارى سفير مصر لدى روسيا، على مجهوداته فى التواصل مع هيئة حماية المستهلك الروسية من أجل حل الأزمة، كما أشاد = بجهود الحجر الزراعى المصرى فى التحرك الفورى والتفاوض مع الجهات الدولية من أجل الحفاظ على سمعة الصادرات المصرية، وعقد الحجر الزراعى العديد من الاجتماعات العاجلة مع السفير المصرى بروسيا، وأرسل جميع البيانات الفنية اللازمة للتفاوض مع هيئة حماية المستهلك الروسية، من أجل التراجع عن قرار إيقاف بعض شحنات الموالح المصرية وحظر شركتين مصريتين من التصدير.
يشار إلى أن القصير، التقى أمس السفير الروسى لدى مصر چيورجى برويسينكو، وبحث معه أزمة احتجاز الموالح المصرية فى الموانئ الروسية، وطالبه بسرعة الإفراج عن الشحنات لأنها تستوفى جميع الاشتراطات والمواصفات الفنية المطلوبة من الحجر الزراعى الروسى.
جدير بالذكر أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا فى تصدير الموالح.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- وزير الزراعة يعلن انتهاء أزمة شحنات الموالح المحتجزة بالموانئ الروسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.