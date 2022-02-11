عاجل- وزير الزراعة يعلن انتهاء أزمة شحنات الموالح المحتجزة بالموانئ الروسية

جدة - نرمين السيد - أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، انتهاء أزمة شحنات الموالح المحتجزة فى الموانئ الروسية وإلغاء الحظر المفروض على بعض الشركات المصرية المصدرة للموالح.





وكان وزير الزراعة، تلقى تقريرا من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى المصرى، يفيد بالإفراج اليوم عن شحنات البرتقال المصرى المحتجزة فى روسيا.

وذكر بيان لوزارة الزراعة اليوم، أن ذلك يأتى تتويجا لجهود الوزارة، ممثلة فى الحجر الزراعى، بالتنسيق مع السفارة المصرية ومكتب التمثيل التجارى فى موسكو والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية.

ووجه وزير الزراعة الشكر إلى السفير نزيه النجارى سفير مصر لدى روسيا، على مجهوداته فى التواصل مع هيئة حماية المستهلك الروسية من أجل حل الأزمة، كما أشاد = بجهود الحجر الزراعى المصرى فى التحرك الفورى والتفاوض مع الجهات الدولية من أجل الحفاظ على سمعة الصادرات المصرية، وعقد الحجر الزراعى العديد من الاجتماعات العاجلة مع السفير المصرى بروسيا، وأرسل جميع البيانات الفنية اللازمة للتفاوض مع هيئة حماية المستهلك الروسية، من أجل التراجع عن قرار إيقاف بعض شحنات الموالح المصرية وحظر شركتين مصريتين من التصدير.

يشار إلى أن القصير، التقى أمس السفير الروسى لدى مصر چيورجى برويسينكو، وبحث معه أزمة احتجاز الموالح المصرية فى الموانئ الروسية، وطالبه بسرعة الإفراج عن الشحنات لأنها تستوفى جميع الاشتراطات والمواصفات الفنية المطلوبة من الحجر الزراعى الروسى.

جدير بالذكر أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا فى تصدير الموالح.