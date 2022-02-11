“شغال” برقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية جميع المحافظات 2022 عبر موقع وزارة التربية التعليم

“شغال” برقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية جميع المحافظات 2022 ينتظر الطلاب منذ أيام قليلة وحتى الآن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في جمهورية مصر العربية لعام 2022 في جميع محافظات الجمهورية، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية أن النتيجة سيتم الإعلان عنها إلكترونيًا في الساعات القليلة القادمة برقم جلوس الطالب على الموقع الرسمي للوزارة، وتعتبر المرحلة الإعدادية هي مرحلة فاصلة في حياة الطالب فهي تفصله من الدراسة الإعدادية إلى المرحلة الثانوية التي ستحدد مصيره مدى الحياة بعد ذلك.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول

يمكنكم اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن نتيجة الإعدادية من خلال بوابة النتائج كالآتي:-

قم بالذهاب إلى البوابة الخاصة بالاستعلام عن نتائج التعليم الأساسي من خلال الرابط التالي https://www.cairogovresults.com/ .

. بعد أن تقوم بتسجيل الدخول على الموقع قم بالنقر على أيقونة “نتيجة المرحلة الإعدادية”.

قم بكتابة رقم جلوسك أو رقم جلوس الطالب الذي تقوم بالاستعلام عن نتيجته.

ثم قم بالنقر على “عرض النتيجة”.

بمجرد النقر على هذه الأيقونة وبعد أن تكون النتيجة قد ظهرت بالفعل سيظهر أمامك جدول يحتوي على نتيجتك في الشهادة الإعدادية بدرجاتك في جميع مواد الفصل الدراسي الأول.

نتيجة محافظة القاهرة

قام اللواء خالد عبدالعال انه تم الاعتماد الترم الاول بنسبة نجاح 73% بحضور عدد 182066 طالب وطالبه من اصل 186061، وكانت نسبه نجاح الصم وضعاف السمع كانت 97% وكانت نسبه المكفوفين 74% ويمكنك استخراج النتائج بكل سهوله برقم الجلوس فقط عبر الرابط التالي. https://www.cairogovresults.com

الاستعلام عن النتيجة الإعدادية إلكترونيًا

قم بالدخول على موقع مديرية التربية والتعليم الخاص بالمحافظة التابعة لها .

بعد أن تدخل على موقع المديرية قم بالنقر على أيقونة “الخدمات الإلكترونية.

اختر خانة “نتائج الطلاب” ومنها قم باختيار “نتيجة الإعدادية 2022” الخاصة بالفصل الدراسي الأول.

قم بتسجيل رقم جلوسك أو الرقم الخاص بصاحب النتيجة ثم قم بالنقر أخيرًا على “عرض النتيجة”.

وقد اعلان محافظ الدقهلية انه تم الانتهاء من تصحيح حوالي 60% من المواد وسوف يتم الانتهاء من عملية التصحيح ويتم اعتمادها فورا عبر موقع وزارة التربية والتعليم والمواقع الرسمية ويمكنك معرفة النتائج بكل سهوله.