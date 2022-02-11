/678832/الآن-نتيجة-الصف-الأول-والثاني-الثانوي-2022-الترم-الأول-وكيفية-حساب-التقديرات

تصدرت كلا من نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 الترم الأول ونتيجة الصف الثاني الثانوي 2022 الفصل الدراسي الأول محركات البحث على كافة المواقع الإلكترونية، بما يعكس شغف الطلاب وأولياء الامور للإطمئنان على النتيجة.

دوت الخليج

وفي هذا الصدد يقدم " دوت الخليج" كافة المعلومات عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 الترم الأول، ونتيجة الصف الثاني الثانوي 2022 الفصل الدراسي الأول في التقرير التالي.

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 الترم الأول

نفت وزارة التربية والتعليم وجود رابط للحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 الترم الأول، ونتيجة الصف الثاني الثانوي 2022 الفصل الدراسي الأول على أي من المواقع أو الصفحات الرسمية التابعة للوزارة.

وأكدت التعليم أن نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 الترم الأول، ونتيجة الصف الثاني الثانوي 2022 الفصل الدراسي الأول بدأت في الظهور بمختلف المدارس، حيث تعرضها المدرسة بداخلها ويستطيع الطالب الحصول عليها من مدرسته مباشرة.

كما أشارت التعليم أن نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 الترم الأول، ونتيجة الصف الثاني الثانوي 2022 الفصل الدراسي الأول ستعرض في شكل تقديرات وليس درجات وأنه لن يوجد طالب راسب، حتى الطالب الذي سيحصل على تقدير ضعيف ستكون لديه فرصة لرفع تقديره في الترم الثاني.

كيفية حساب النتيجة بالدرجات

وتأتي طريقة حساب النتيجة بالتقديرات وفقا للتالي:

-تقدير الامتياز يعني حصول الطالب على نسبة أكثر من 85%.

-تقدير جيد جدا وتعني حصول الطالب على نسبة أعلى من 65%.

-تقدير جيد تعني حصول الطالب على نتيجة أكبر من 50% وأقل من 65%.

-تقدير مقبول يعني حصول الطالب على نسبة 50%.

تقدير ضعيف يعني حصول الطالب على نسبة أقل من 50%.

الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2022، مشيرة إلى أن إجازة نصف العام ستستمر من الفترة التي بدأت من السبت 5 فبراير 2022 إلى الخميس 17 فبراير، لتستأنف الدراسة بالمدارس للفصل الدراسي الثاني 2022 يوم السبت 19 فبراير 2022.

وحددت الوزارة مواعيد امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني بالمرحلة الابتدائية والصفين الأول والثاني الإعدادي والصف الأول الثانوي لتبدأ في 7 مايو 2022، بما يعادل مدة دراسة تقترب من الـ80 يوما شاملة العطلات الأسبوعية، والإجازات الرسمية متضمنة عيد العمال وشم النسيم وعيد الفطر وغيرها. وكذلك حددت مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية لتبدأ في 21 مايو بمدة دراسة تتراوح بين 97 و100 يوما متضمنة أيضا العطلات الرسمية والإجازات الأسبوعية.