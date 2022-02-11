مدحت العدل يدعم مرتضى منصور وقائمته 

دعم السيناريست مدحت العدل، مرتضى منصور وقائمته في انتخابات الزمالك، وقام بإنتخابه هو والقائمة بشكل كامل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان أعلن مدحت العدل في وقتاً سابقاً أنه يدعم مرتضى منصور دائماً، لأنه طور من نادي الزمالك إنشائياً ورياضياً.

وأعلن العدل بأنه سيرشح نفسه على رئاسة نادي الزمالك في حالة عدم ترشح مرتضى منصور، أما في حالة نزوله سيكون داعم له وهو ما حدث في الوقت الحالي.

ويعد العدد التقريبي المشارك حتى الأن في انتخابات الزمالك، ما يقرب من 45 ألف، وقبل غلق باب التصويت بأكثر من ساعتين.

وأشاد مرتضى منصور بالحضور، الذي وصفهم بأنهم ضربوا المثل لكل أندية مصر، في حضور كبير ومثالي، وسيصبح أكبر عدد حاضر في انتخابات بكل أندية مصر.

اكتمال النصاب القانوني

اكتمل النصاب القانوني بشكل رسمي في انتخابات الزمالك، المقامه بمقر النادي بميت عقبة، تحديداً في ملعب عب اللطيف أبو رجيلة.

ظهر أسامة نبيه لاعب الزمالك السابق، في مقر نادي الزمالك بميت عقبة، أثناء عملية التصويت الإنتخابي بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ودعم أسامة نبيه أحمد سليمان وقائمته، حيث ظهير وهو يتبادل معهم السلام، والحديث معهم في بعض الأشياء قبل ما يدلي بصوته داخل الخيمة.

مرتضى منصور لـ أحمد سليمان: «بطل اللي بتعمله دا انت والحرامية بتوعك»

شن مرتضى منصور المرشح على منصب الرئيس بنادي الزمالك، هجوماً عنيفاً على أحمد سليمان المرشح أمامه.

وقال مرتضى منصور خلال حديثه لأعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك: " دا قرف اللي بتعمله دا انت والحرامية بتوعك، بلاش شغل الترهيب والإستفزازت اللي بتخوفوا بيها الاعضاء.

وأكمل: "عايز الاعضاء تنتخب واحد طالع بكفالة ٣٥ مليون جنية، خلي عندكوا دم وسيبوا الاعضاء تنتخب اللي شايفينوا صح".

وزاد: " أنتو هتخلوها خرابه، النادي على ايديكو هيخرب تغير ايه اللي بتتكلموا عليه، هو في زمالك أحسن من اللي معمول دلوقتي".

وأردف: "أنا لساني طويل على الحرامي والحشاش، اللي مش هيحترم نفسه هو عارف هيحثله ايه، وبعد الانتخابات الحساب عسير مع الكل، ولن أترك حقي".