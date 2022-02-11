نشرة أخبار الفن: مفاجأة جديدة في أنباء عودة شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب.. ابنة حسين فهمي تكشف طلاقها للمرة الثالثة.. وهذا موعد عزاء أحمد يحيى

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شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء الموافق 11 من شهر فبراير الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، كما حلت عليه عدد من الأحداث المأساوية التي سيرصدها لكم موقع دوت الخليجخلال السطور التالية.

يوسف دندش يؤكد عودة شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب

فجر منظم الحفلات الشهير يوسف دندش، مفاجأة جديدة بشأن عودة المطربة شيرين عبد الوهاب، للفنان حسام حبيب رغم نفي الأولى لتلك الأنباء، فقال في مداخلة هاتفية لبرنامج ET بالعربي، بأنه اتصل بشيرين عبد الوهاب فأجاب طليقها حسام حبيب وهو ليس بمدير أعمالها، إنما كونه زوجها ومسؤول عن مساعدتها.

وأضاف دندش مؤكدا على أن العلاقة بينهم جيدة للغاية: «دعتني شيرين لـ زيارتها في منزلها مع حسام حبيب، وبالفعل ذهبت واستقبلني حسام بـ رقي واحترام كعادته؛ لأن بيننا صداقة ومودة وأحترمه هو وشيرين وأقدرهما، وسعيد بعودة شيرين إلى عملها وتسجيل الأغاني من جديد».

رحيل الموسيقار محمد الموجي وشقيقة المخرج خالد يوسف

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة الموافق 11من شهر فبراير، الموسيقار الكبير الموجي الصغير، عن عمر ناهز 71 عامًا، وجاء نبأ وفاته على الصفحة الرسمية لشقيقته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إذ كتبت «إنا لله وإنا إليه راجعون.. أخي الموجي الصغير في ذمة الله»، وكشفت أسرته عن تأجيل الجنازة بسبب ظروف طارئة.

وفي الساعات الماضية، أعلن المخرج خالد يوسف وفاة شقيقته، فكتب عبر موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك: «أختي الحبيبة نبيهة في ذمة الله..اللهم اسكنها فسيح جناتك بعفوك وكرمك …اللهم اجعل الاستجابة لدعواتنا لها بالرحمة من نصيبها»، دون الكشف عن أي تفاصيل خاصة بالجنازة.

ابنة حسين فهمي وميرفت أمين تكشف طلاقها للمرة الثالثة

كشفت منة نجلة الفنان حسين فهمي، والفنانة ميرفت أمين، عن انفصالها للمرة الثالثة من زوجها المحامي الثالث طارق جميل سعيد، وذلك من خلال إجابتها على بعض متابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وأتاحت نجلة حسين فهمي، التساؤلات للجمهور من خلال خاصية ask، عبر موقع انستجرام، فجاءت معظم تساؤلتهم حول ارتباطها، فقالت أحدهم: «انت منفصلة ولا متزوجة»، لترد منة عليها مؤكدة: «مطلقة الحمدلله»، وجاء سؤال آخر لمنة، بشأن احتفاظ زوجها السابق بصورهما معا على موقع انستجرام، فقالت: «الطرف التاني لسة محذفش صورك، هل فيه أمل انكم ترجعوا»، لتجيب نجلة حسين فهمي، نافية عودتهم إطلاقا: «مفيش أي أمل على الإطلاق، لكن أتمناله كل خير».

المطربة أحلام تثير الجدل بفيديو يجمعها بأنغام

أثارت المطربة الخليجية أحلام الشامي، الجدل حولها في الساعات القليلة الماضية، بعد أن نشرت فيديو يجمعها بالفنانة المصرية أنغام من داخل منزل الأولي، وكان الفيديو المثير للجدل، منشور عبر حساب المطربة أحلام الرسمي عبر سناب شات فضلا عن موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، والتي قالت فيه وكأنها تلمح لشخص مجهول: «شوفوا مين عندي.. ما عندكم مثلي»، وتابعت احلام في الفيديو، متحدثة عن أنغام: «ما عندكم مثلنا، ما عندكم مثل هذا الجمال.. إحنا بس»، لترد عليها الفنانة المصرية: "أنا عند الحلوة».

وبدأ الجمهور يتنبأ بمحاولة المطربة أحلام، بإثارة غيظ المطربة السورية أصالة، أتى ذلك بعدما انتشرت أنباء في الفترة الأخيرة بوجود خلاف قوي بين الثنائي، بعد تكريم أصالة بحفل توزيع جوائز joy awards، كأفضل صوت في الوطن العربي.

موعد عزاء المخرج أحمد يحيى

تتلقى أسرة الراحل المخرج أحمد يحيى، عزاءه اليوم من مسجد الحامدية الشاذلية، وذلك بعد أن وافته المنية في يوم 7 من شهر فبراير الماضي، بعد صراع طويل مع المرض، ويقام العزاء في مسجد الحامدية الشاذلية، اليوم الموافق 11من شهر فبراير بعد صلاة المغرب