كيروش: القادم يتطلب تضحيات كبيرة وجهودًا من الجميع للتعاون مع المنتخب الوطني

/678841/كيروش-القادم-يتطلب-تضحيات-كبيرة-وجهودا-من-الجميع-للتعاون-مع-المنتخب-الوطني

يلتقي منتخب مصر مع نظيرة القاري منتخب السنغال، في الثالث والعشرين من مارس القادم، في لقاء ذهاب الدور النهائي من تصفيات القارة السمراء المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

ونشر كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني عبر حسابة الشخصي"تويتر":" شباب، المهمة ممكنة نتمنى لكل اللاعبين أن يقدموا أداء رائعا وناجحا مع أنديتهم في الوقت ذاته، نركز على خطة الاستعداد للتصفيات، التصفيات في مارس، وهذا يتطلب تضحيات كبيرة وعملا كثيراً".

وتابع:” تجري المباراة الفاصلة لكأس العالم في مصر في شهر مارس ، وهذا يتطلب تضحيات كبيرة وجهودًا وتوافرًا كاملاً من الجميع للتعاون مع المنتخب الوطني. يتطلب حلم خاص واحد أشخاصًا خاصين وخطة إعداد خاصة واحدة.

منتخب مصر يبحث عن البطاقة الرابعة

يبحث المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عن تحقيق رابع إنجاز في تاريخه بالوصول لكأس العالم، في ظل تواجد أفضل لاعبي العالم بكرة القدم محمد صلاح، قائد الفريق، وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 هدف.

صعد منتخب مصر لنهائيات بطولة كأس العالم ثلاث مرات، حيث كانت مشاركتها الأولى سنة 1934 بإيطاليا وكانت الدورة الثانية للكأس الذي بدأ 1930 وكانت المرة الثانية في مونديال إيطاليا 1990 ثم المرة الثالثة في مونديال روسيا 2018.

نهائي كأس أمم إفريقيا

ثأر الفراعنة بعد نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، من السنغال لم يدم طويل، ليحل بعد مباراة النهائي لقائي في الشهر الذي يليه بالتصفيات النهائية لكأس العالم 2022 بقطر.

يذكر أن منتخب مصر خسر نهائي كأس أمم إفريقيا 2021، أمام نظيرة السنغال، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، عن طريق ركلات الترجيح، بعد نهائة اللقاء والأشواط الإضافية بالتعادل السلبي.

قدم الفراعنة بطولة تليق بتاريخ مصر في البطولة، على الرغم من الضغوطات والإصابات التي لاحقتهم، إلا أن الوصول للنهائي ليس بالسهل ولاكن مشرف.

لعب منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، أربع مباريات توجهة للوقت الإضافي وهو أول مرة يصل فيها منتخب في تاريخ البطولة.

كارلوس كيروش يبحث عن تحقيق وعده لمصر

جاء البرتغالي كارلوس كيروش وتوليه قيادة المدير الفني لمنتخب مصر، بعد إقالة الاتحاد المصري لكرة القدم، حسام البدري في الدور الأول من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، بسبب تراجع نتائج الفراعنة.

ظهور كارلوس كيروش في بدايته مع المنتخب لم يحكم عليه أحد، ولكن تغير بعض المراكز للاعبين في الفريق، جاء بالهجوم عليه من قبل جمهور المنتخب، ولكن كيروش أثبت غير ذلك.