«قلقانة من ردود الفعل».. هبة عبد الغني تشكف دورها في "وادي الجن 2"

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أعربت الفنانة هبة عبدالغني عن سعادتها بعرض الجزء الثاني من مسلسل “وادي الجن”، والذي تم عرضه عبر المنصات الإلكترونية وخاصةً بعد عام من عرض الجزء الأول من العمل بعدما حقق نجاح باهر وقت عرضه، حيث تم عرض الجزء الثاني من العمل بداية من أمس الخميس الموافق 10 فبراير لعام 2022.

دوت الخليج يرصد لكم تصريحات الفنانة هبه عبد الغني بشأن مسلسل “وادي الجن 2” وذلك خلال السطور القادمة.

هبه عبد الغني عن وادي الجن 2

قالت الفنانة هبة عبدالغني في تصريحات صحفية لها اليوم الجمعه الموافق 11 فبراير، أنها كانت تنتظر عرض المسلسل بفارغ الصبر، خاصةً سؤال المتابعين عن الوقت الخاص بعرض الجزء الثاني والذي يضم عدد كبير من الوجوه الشابة، وأشارت إلي أنها تقدم في العمل شخصية مختلفة عليها أختلاف تام ولم تقوم بتقديمها من قبل.

وكشفت الفنانة هبة عبدالغني عن طبيعة شخصيتها في مسلسل “وادي الجن 2”، حيث تقدم هبه شخصية “جميرة” وهي الساحرة التي تعد حلقة الوصل بين عالمي الجن والأنس والتي تسعي في الجزء الثاني من المسلسل للسيطرة علي هذا العالم عن طريق “علي” وهو أحد أبناء الجن نفسه، وعبرت عن قلقها من ردود الفعل حول دورها في المسلسل، ومتمنية أن ينال إعجاب الجميع، وقد وجهت الشكر لكل صناع المسلسل المشاركين فيه.

مسلسل وادي الجن

قد تم عرض مسلسل “وادي الجن” بالعام الماضي 2021، وتدور أحداث المسلسل حول رحلة استكشاف يقوم بها مجموعة من الشباب لأحد الكهوف بالصحراء وعن طريق حادث ينكشف أمامهم عالم آخر موازي يعيش فيه قبائل من الجن في صراع، ومع سير أحداث العمل تنكشف الكثير من الحقائق عن كلًا من عالمي الجن و الأنس.

أبطال مسلسل وادي الجن

المسلسل من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم والوجوه الشابه منهم: خالد كمال، حمزة العيلي، حسن مالك، محسن منصور، وسينتيا خليفه، هنا داوود، هند رضا، وفراس سعيد يوسف عثمان، ليلي زاهر، رؤي شنوحه، وأخرون وهو من إخراج حسام الجوهري ومن تأليف محمد هشام عبيه ومنة إكرام وعمر خالد.

هبه عبد الغني تتألق في نصيبي وقسمتك

علي الصعيد الآخر كانت قد تلقت الفنانة هبة عبدالغني ردود فعل إيجابية عن دورها في مسلسل “نصيبي وقسمتك” في موسمه الرابع، و جاء ذلك من خلال حكاية “واللي ما يشتري يتفرج” من تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج عصام نصار، بالإضافة أنه تم عرض لها مؤخرًا حكاية “شبح البدروم” من مسلسل “خارج السيطرة “ وكان من إخراج محمد بكير، ومن كتابة لاري نبيل.