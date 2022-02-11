/678844/إلهام-شاهين-تنتقد-علاقة-كريستيانو-رونالدو-بصديقته-جورجينا-شو-و-مش-حقيقية

وجهت الفنانة إلهام شاهين انتقادًا لازعًا للاعب الكرة العالمي كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا رودريجيز، وذلك بسبب العلاقة التي تجمع بينهما والتي وصفتها بالشو نتيجة لتبادلهما هدايا مبالغ فيها.

دوت الخليج يرصد انتقاد الفنانة إلهام شاهين لعلاقة كريستيانو رونالدو بجورجينا رودرجيز.

إلهام شاهين تستنكر علاقة كريستيانو بجورجينا

وقالت إلهام شاهين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات»، الذي تقدمه الإعلاميتان سهير جودة، ومفيدة شيحة، عبر فضائية النهار: "بشوف علاقتهم دي شو، وليست مشاعر حقيقية، لأن المشاعر الحقيقية تكون خاصة جدًا".

إلهام شاهين تهنئ محمد صبحي على مسرحيته «في عز الضهر»

على الصعيد الآخر، حرصت إلهام شاهين على تهنئة الفنان محمد صبحي بمسرحيته الجديدة بعنوان «نجوم في عز الضهر».

نشرت الفنانة إلهام شاهين صورة تجمعها بالفنان محمد صبحي على موقع تبادل الصور والفيدوهات «انستجرام» بعد حضورها العرض الخاص لمسرحية نجوم الظهر.

وعلقت عليها قائلة:”شكرا لأستاذ المسرح .. الفنان الكبير محمد صبحى .. إستمتعت جداً جداً بعرض نجوم الضهر .. قدمت مواهب غنائيه و طاقات فنيه رائعه .. فى الغناء و التمثيل و الكلمات و الألحان .. عمل راقى يؤثر فى مشاعرنا و أفكارنا .. و يؤكد فينا وطنيتنا و إنتمائنا لأمتنا العربيه .. و يحرك فينا طموحاتنا فى غد أفضل . . و يبعث فينا التفاؤل لإتحادنا لنكون قوة كبيرة توصلنا لأحلامنا .. ضحكت من قلبى و بكيت أيضاً من قلبى و أنا أسمع الأصوات الجميله تغنى للوطن و للأم و للشهيد و للعطف على الحيوان و لحب الإنسان لأخيه الإنسان .. رسائل قيمه .. أنحنى لك إحتراماً لفنك الراقى الذى يرتقي بذوقنا و إنسانيتنا.. مبرووووووك لكل من شارك فى نجوم الضهر”.

إلهام شاهين تدافع عن أصحاب ولا أعز

من جانبه، دافعت إلهام شاهين عن فيلم «أصحاب ولا أعز»، وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري عمرو أديب في برنامجه «الحكاية» المذاع على «Mbc مصر»: "أنا زعلانة من اللي بيحصل.. فيلم مهذب جدًا ومفيهوش لفظ خارج، مفيهوش حد لمس ايد التاني مش فاهمة الضجة دي على ايه".

وتابعت: "هو حلال على الأجنبي وحرام على المصري، هو احنا معندناش ناس بتخطئ.. مجلس الشعب ماله ومال نتفليكس، اللي مشترك في نتفليكس يعني عايز يشوف حاجات إباحية.. الفن بقى ملطشة وشئ سخيف جدًا".

وأضافت النجمة إلهام شاهين: "احنا بنضحك العالم علينا، مفيش بلد اعترضت غيرنا".