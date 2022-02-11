/678845/مرتضى-منصور-لـ-أحمد-سليمان-لم-البلطجية-بتوعك-بدل-ما-أفضحك-قدام-مصر-كلها

شن مرتضى منصور هجوماً عنيفاً، على أحمد سليمان خلال عملية التصويت الإنتخابي بنادي الزمالك، التي تجري بملعب عبد اللطيف أبو رجيله بمقر النادي في ميت عقبة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ووجه مرتضى منصور حديثه لأحمد سليمان وقال له: " لم البلطجية بتوعك بدل ما أفضحك قدام مصر كلها، وأسمع المكالمات بتاعتك للناس، ومكالمات أبن أختك، والواد التاني اللي هربتو".

وكانت حدثت مشادة منذ قليل في نادي الزمالك بين أنصار أحمد سليمان ومرتضى منصور خلال عملية التصويت الإنتخابي، مما أزعج مرتضى منصور وأنتقد بشدة بعد التصرفات من البعض وقام بمهاجمة أحمد سليمان، خلال الإذاعة الداخلية بالنادي.

اكتمال النصاب القانوني

اكتمل النصاب القانوني بشكل رسمي في انتخابات الزمالك، المقامه بمقر النادي بميت عقبة، تحديداً في ملعب عب اللطيف أبو رجيلة.

ظهر أسامة نبيه لاعب الزمالك السابق، في مقر نادي الزمالك بميت عقبة، أثناء عملية التصويت الإنتخابي بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ودعم أسامة نبيه أحمد سليمان وقائمته، حيث ظهير وهو يتبادل معهم السلام، والحديث معهم في بعض الأشياء قبل ما يدلي بصوته داخل الخيمة.

أحمد سليمان

وكتب أحمد سليمان عبر الصفحة الرسمية: "المؤشرات الأولية تؤكد تصدر قائمة اللواء أحمد سليمان"، في إشاره منه بأنه يتقدم على مرتضى منصور وعمر هريد على منصاب الرئاسة، فيما تتقدم قائمته بالكامل على باقي الاعضاء المرشحين.

وأضاف: " التغيير قـــادم مشاركة وحضور تاريخي مكثف لأعضاء نادي الزمالك".

وأكمل: " إقبال تاريخي وحضور مكثف وكل المؤشرات إيجابية وواضحة لمصلحة قائمة اللواء أحمد سليمان بفضل الله التغيير القــادم".

مرتضى منصور عن هشام نصر

وأكد مرتضى في المؤتمر الصحفي الخاص به وقائمته لعرض إجراءات انتخابات الزمالك، على ما ورد من هشام نصر.

وقال: "ممدوح عباس رجع الزمالك 10 سنين لورة".

وأضاف: "أحمد سليمان وممدوح عباس بيسجلوا لبعض المكالمات، وجاين يتفردو عليا".

واختتم: "ممدوح عباس غلط في وزير الرياضة وقاله يا "بهلاوان" هودا مين حاميه ؟ ".