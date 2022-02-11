محافظ الوادى الجديد: توقيع الكشف الطبى على 66 حالة خلال يناير الماضى

جدة - نرمين السيد - أكد محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، توقيع الكشف الطبى على 66 حالة مرضية من خلال وحدات التشخيص والعلاج عن بُعد خلال شهر يناير الماضى، وذلك بالتعاون مع كبرى المستشفيات على مستوى الجمهورية بالزقازيق والقاهرة وأسوان وأسيوط.





وأضاف المحافظ - فى بيان اليوم - أنه تم تفعيل وحدات العلاج عن بُعد وذلك بمستشفى الخارجة التخصصى، ومستشفى الداخلة العام، ومستشفى باريس المركزى، ومستشفى بلاط المركزى، ومستشفى الفرافرة المركزى، ووحدة قرية المنيرة الصحية، ووحدة قرية بولاق الصحية، ووحدة قرية الجديدة الصحية، ووحدة غرب الموهوب الصحية ووحدة أبو هريرة الصحية. وأشار إلى أن المريض يتوجه إلى أقرب وحدة ومن خلالها يتم الحجز وتوقيع الكشف وتشخيص الحالات المرضية‏.

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