إزالة 137 حالة تعد على الأراضى الزراعية فى بنى سويف

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف أنه تم إزالة 21 حالة تعد على مساحة إجمالية تزيد عن 10 قراريط أرض زراعية، ليصل إجمالى ما تم إزالته إلى 137 حالة تعد ضمن أعمال المرحلة الثانية للموجة 19، وذلك فى ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات بمراكز المحافظة، وذلك بحسب البرنامج الزمنى الذى تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية.





وذكرت المحافظة،فى بيان اليوم الجمعة، أن ذلك جاء عقب استعراض المحافظ لتقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة ببنى سويف. يذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر: يناير،فبراير ومارس، حيث تمت إزالة 122 حالة تعد فى المرحلة الأولى فى المدة من 19 حتى 30 يناير الماضى، وبدأت بعدها المرحلة الثانية الحالية فى الفترة من 6 فبراير الجارى إلى 26 من نفس الشهر، وتليها المرحلة الثالثة فى الفترة من 6 إلى 26 مارس المقبل.

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