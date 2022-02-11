بيطرى الغربية: تحصين 103 آلاف و430 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدى

جدة - نرمين السيد - صرح الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، بأن إجمالى ما تم تحصينه 103 آلاف، و430 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدى للأبقار وجدرى الأغنام للضأن على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الأولى لعام 2022 والتى تستمر لمدة شهر.





وأضاف مدير المديرية فى تصريح، اليوم الجمعة، أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة يبلغ 133 ألفًا من الأبقار، و42 ألفًا من الضأن، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة، لافتًا إلى أن حملات مديرية الطب البيطرى والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا. وطالب جميع المربين بالتعاون الكامل مع الأطباء البيطريين المكلفين بتنفيذ أعمال الحملة من خلال اللجان، سواء كانت لجان ثابتة متمركزة بأماكن أو تلك الأخرى المتنقلة من باب إلى باب، وأن التحصينات آمنة وفعالة.

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