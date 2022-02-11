تمهيد طريق شبراخيت - إيتاى البارود لبدء أعمال الرصف

جدة - نرمين السيد - أكد هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه جارى العمل على إنهاء جميع أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة 2021-2022م، لتحقيق السيولة المرورية وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.





وتابعت الوحدة المحلية بمركز ومدينة شبراخيت برئاسة اللواء وحيد الحضرى، أعمال وضع طبقة الأساس بطريق شبراخيت/ إيتاى البارود بطول 4 كم وبتكلفة إجمالية 9 ملايين جنيه، ومن المقرر انتهاء الأعمال شهر إبريل المقبل. ولفت هشام آمنة، أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بجميع القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز بنطاق المحافظة، موجها رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة مشروعات الرصف الجارى تنفيذها بنطاق مراكزهم لضمان سير العمل بها وتنفيذها وفقا للجداول الزمنية الموضوعة.

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