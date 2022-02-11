«المناضل القومي».. نجل علي الشريف يحيي ذكرى رحيل والده

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حرص حسن الشريف، نجل الفنان الراحل علي الشريف، على إحياء ذكرى وفاته التي تمر اليوم، إذ أنه رحل عن عالمنا يوم 11 فبراير.

دوت الخليج يرصد إحياء حسن الشريف لذكرى رحيل والده الفنان علي الشريف.

ذكرى رحيل علي الشريف

ونشر حسن، صورة لوالده الراحل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وعلق عليها قائلًا: "اليوم ١١ فبراير تمر الذكرى السنوية لوفاة المناضل التقى القومى الفنان على الشريف، ربنا يرحمه ويغفر له.. برجاء قراءة الفاتحة والدعاء له".

اعتقال علي الشريف

الجدير بالذكر، أن علي الشريف، درس فى كلية الهندسة، وخلال تعليمه بالكلية تم اتهامه بالانقلاب على نظام الحكم، فتم اعتقاله لمدة 6 سنوات، وهناك تعرف على السيناريست حسن فؤاد الذي كتب فيلم «الأرض» بعد ذلك.

وقال نجله حسن الشريف عن هذه الواقعة خلال حديثه ببرنامج «صباح الورد» المذاع على فضائية «ten»، أن والده اعتقل سياسيًا لمدة 6 سنوات خلال فترة دراسته فى الجامعة، لافتًا إلى أنه وزملاءه بنوا مسرحا فى المعتقل واكتشف موهبة التمثيل وقتها.

نجل علي الشريف يكشف كواليس اعتقال والده

وتابع أن المعتقل كان به الكثير من المثقفين والكتاب وكتاب السيناريو لذلك كان هناك نخبة من المثقفين فى تلك الفترة، موضحًا أن والده بدأ يشترك فى أدوار المسرح ويؤدي الدور النسائى فى المسرحية.

من هو نجل علي الشريف؟

حسن الشريف نجل علي الشريف، هو الممثل والمخرج المسرحي، الذي قام بعدة أدوار مسرحية، من بينهم دور «عم ابسلوم» حكيم بلاد العجايب، كما أخرج مسرحيات: «رحلة الشجعان، فلفل حيران، الوحش الأخضر، الشاطر حسن»، ومسلسلات منها: «الحب أقوى، ورمانة الميزان، وحبنا الكبير، وراجل وست ستات».

أبرز أعمال علي الشريف

شارك على الشريف في مجموعة من الأعمال المتميزة منها فيلم «الأرض» مع المخرج الراحل يوسف شاهين، فيلم «الكرنك» مع الراحلين أحمد زكى وفريد شوقى وسعاد حسنى و «أفواه وأرانب»، و «رجب فوق صفيح ساخن»، و «المشبوه»، و «من خاف سلم»، وظل يشارك فى العديد من الأعمال حتى رحل عن عالمنا عام 1987.